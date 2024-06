Lucero recebe terceiro cartão amarelo e desfalca o Fortaleza contra o Atlético-MG pela Série A

Juan Martín Lucero, atacante do Fortaleza, está suspenso para a próxima rodada da Série A do Brasileirão 2024. O argentino completou a série de três cartões amarelos contra o Grêmio e não vai poder entrar em campo contra o Atlético-MG, no próximo domingo (23).

Aos 48 minutos do segundo tempo da partida entre Fortaleza e Grêmio, o atacante de 32 anos foi advertido pelo árbitro João Vitor Gobi com o cartão amarelo, por “ segurar seu adversário impedindo a reposição de bola em jogo”, segundo a súmula.

Legenda: Lucero fez o gol da vitória do Leão contra o Grêmio Foto: KID JUNIOR / SVM

Lucero foi inclusive o autor do gol que deu a vitória ao Tricolor do Pici na partida. O argentino é um dos destaques ofensivos do Fortaleza na temporada, somando, até o momento, 16 gols e quatro assistências em 36 jogos disputados em 2024.

Suspenso, ele não será opção para Vojvoda no jogo contra o Atlético-MG. Leão e Galo entram em campo no próximo domingo (23), às 18h30 de Brasília, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), para disputar a 11ª rodada da Série A do Brasileirão 2024.