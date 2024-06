Lucero celebra vitória após goleada sofrida: 'autocritica interna muito forte'

O atacante argentino Juan Martín Lucero foi o autor do gol da vitória do Fortaleza diante do Grêmio por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (19), em jogo no Castelão pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Ele comemorou a vitória e lembrou o trabalho feito para a partida, após a goleada sofrida para o Cuiabá por 5 a 0 no domingo anterior, na Arena Pantanal.

"Fizemos uma autocritica interna muito forte. O que aconteceu no Cuiabá foi um acidente. Aconteceram coisas que não são comuns no futebol, muitos erros individuais, erros coletivos. Mas a gente se apoia no trabalho do dia a dia, e acreditamos no treinador, companheiros. Foi partida muito dificil, mas conseguimos a vitória que necessitavamos em casa".

O gol diante do Grêmio foi o 16º de Lucero na temporada, em 36 partidas.

Suspenso

O atacante recebeu o 3º cartão amarelo no jogo contra o Grêmio e está suspenso. Assim, ele não estará disponível para o jogo diante do Atlético Mineiro, no dia 23, contra o Atlético/MG, na Arena MRV, às 18h30.