Fortaleza 1 x 0 Grêmio: era preciso dar uma resposta

No futebol, é óbvio que vencer é algo sempre importante e que traz impactos positivos. Mas tem algumas ocasiões que a vitória não apenas é relevante, como necessária. O resultado é imprescindível. A partida do Fortaleza contra o Grêmio era uma dessas ocasiões.

O Fortaleza vinha de três derrotas consecutivas e sem jogar bem. Contra CRB (apesar do título da Copa do Nordeste, a atuação foi pífia), contra Bahia e Cuiabá, na constrangedora goleada por 5 a 0.

Era preciso dar uma resposta. Era preciso vencer o Grêmio, independente de qualquer circunstância. E a vitória veio.

Foi 1 a 0, placar magro e que poderia ter sido mais elástico, não fossem as oportunidades desperdiçadas. E fica a lição de que não ter matado o jogo poderia ter custado muito caro, já que tomou susto desnecessário com bola na trave nos últimos minutos. Que seria um duro castigo, considerando que os gaúchos atuaram com um homem a menos o 2º tempo inteiro.

De todo modo, a resposta necessária que era a vitória, foi conquistada. Na conta, mais 3 pontos importantes pra tabela. Que servem também para, quem sabe, voltar aos trilhos depois de uma sequência de jogos ruins.