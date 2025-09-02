Lucca celebra retorno ao Ceará e vive expectativa por estreia: 'Estou muito animado'

O atacante Lucca realizou as primeiras atividades em Porangabuçu. Reforço do Ceará contratado nesta janela de transferências, o jogador de 22 anos estava no Internacional e chega no Alvinegro com vínculo até 2027. O centroavante, formado nas categorias de base do Vovô, falou da expectativa para entrar em campo sob comando de Léo Condé.

"É motivo de muito orgulho voltar para a minha casa. Minha família está muito feliz. Não sabe descrever a felicidade e o orgulho que é estar aqui de novo. Estou muito animado para entrar em campo, para trabalhar mais dias. O grupo me recebeu bem, estou muito feliz de estar aqui. Que esses anos possam ser maravilhosos meus dias aqui, meus jogos, que possam ser momentos maravilhosos para todo mundo", afirmou o atleta.

Com a Data Fifa, o Ceará só volta a campo no dia 14 de setembro, quando enfrenta o Vasco. O duelo é válido pela 23ª rodada do Brasileiro, em São Januário, a partir das 20h30 (de Brasília).