Matheus Bahia deve retornar aos treinos na próxima semana e pode ser relacionado contra o Vasco

Matheus Bahia deve retomar as atividades com o restante do elenco do Ceará na próxima semana. Assim, o atleta pode aparecer entre os relacionados contra o Vasco. O jogador sofreu um trauma no joelho esquerdo no duelo contra o Palmeiras e não atua desde o dia 10 de agosto.

O lateral está em período de transição. Titular na equipe de Léo Condé, o atleta finalizou o período de recuperação no clube. O próximo passo é iniciar o trabalho com bola, orientado pelos profissionais da preparação física.

O objetivo é que o lateral possa retomar os treinos com o restante do elenco a partir da próxima semana. Bahia vai realizar trabalho em campo e também atividades na academia, com foco no fortalecimento muscular.

O lateral desfalcou o Vovô nos duelos contra Bragantino, Grêmio e Juventude. O Ceará volta a campo no dia 14 de setembro, domingo, quando enfrenta o Vasco. O duelo, válido pela 23ª rodada da competição, será em São Januário.