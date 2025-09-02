Ceará empresta joia da base para time da Série B

O Ceará acertou o empréstimo do meia David para a Ferroviária-SP. Tido como uma joia das categorias de base, o atleta teve pouco espaço sob o comando de Léo Condé no time profissional em 2025 e agora foi cedido para a disputa da Série B até o fim do ano, quando também encerra vínculo com o próprio clube alvinegro.

No início da temporada, o meio-campo estava no Palmeiras, onde participou de três jogos pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O atleta foi emprestado ao clube alviverde em 2024, com cláusula de opção de compra de 50% dos direitos econômicos por R$ 750 mil, mas esse mecanismo financeiro não foi ativado.

Com passagem pela Seleção Brasileira Sub-17, atuou pelo Internacional em 2023. Na ocasião, foi emprestado para viabilizar a chegada do lateral-esquerdo Paulo Victor.

O jovem é irmão do meia Robert, também revelado pelo Ceará e com passagem pelo Grêmio. A decisão do empréstimo foi motivada pela baixa tendência de aproveitamento imediato no Vovô.