Jogos do Ceará em setembro: veja calendário com datas das partidas

O Ceará conheceu o seu calendário de jogos do mês de setembro de 2025. O Vozão disputa quatro competições ao longo da temporada e, neste mês, terá compromissos por uma delas: a Série A do Brasileirão 2025.

A expectativa é que a equipe dispute três jogos ao longo do mês de setembro, todos eles pela Série A do Brasileirão 2025. O mês deve ter menos compromissos para o Vozão por conta da pausa do Campeonato Brasileiro na Data Fifa.

JOGOS DO CEARÁ EM SETEMBRO