Jogos do Ceará em setembro: veja calendário com datas das partidas

Expectativa é que a equipe dispute três jogos ao longo do mês de setembro

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:28)
Jogada
Legenda: Pedro Raul durante Ceará x Juventude na Série A do Brasileirão
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Ceará conheceu o seu calendário de jogos do mês de setembro de 2025. O Vozão disputa quatro competições ao longo da temporada e, neste mês, terá compromissos por uma delas: a Série A do Brasileirão 2025.

A expectativa é que a equipe dispute três jogos ao longo do mês de setembro, todos eles pela Série A do Brasileirão 2025. O mês deve ter menos compromissos para o Vozão por conta da pausa do Campeonato Brasileiro na Data Fifa.

JOGOS DO CEARÁ EM SETEMBRO

  • 14/09 (DOM) | Vasco x Ceará | Brasileirão | 20h30
  • 20/09 (SÁB) | Ceará x Bahia | Brasileirão | 18h30
  • 29/09 (SEG) | São Paulo x Ceará | Brasileirão | 20h
