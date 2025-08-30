Derrota mostra problema antigo do Ceará e Vina ainda distante do ideal

Um problema quase místico, já conhecido dos torcedores alvinegros: o terrível hábito do Ceará de ressuscitar adversários em qualquer torneio. A derrota para o Juventude por 1 a 0, nesta sábado (30), na Arena Castelão, tem essa marca, sofrendo gol aos 49 do 2º tempo. Resultado terrível para as metas na elite e marcada pela incompetência.

Em campo, a verdade é que o Juve esteve longe de uma boa exibição. Com dedicação defensiva, assustou pouco e contou com três grandes intervenções do goleiro Jandrei para sustentar o placar diante de um Vovô que tinha volume, mas gerava pouco perigo.

Legenda: Pedro Raul parou nas defesas do goleiro Jandrei, do Juventude Foto: Thiago Gadelha / SVM

Assim, a falta de maior controle e protagonismo custaram caro. O uso do banco de reservas (Pedro Henrique, Vina, Lucas Lima, Rodriguinho e Sobral) acrescentou pouco e até piorou o desempenho da equipe, que reforçou o problema contra times fechados, uma velha dificuldade. O time é 'talhado' para contra-ataque, de transição rápida e até vigor físico em excesso, então ao encontrar esse tipo de estratégia do outro lado, fica desconfortável ao não ampliar o repertório ofensivo, o que pode evoluir na Série A.

No fim, o Juventude ganha sobreviva. Pior visitante de todo o Brasileirão, conquista a 1ª vitória fora de casa na competição e deixa a zona de rebaixamento, agora em 16º, com 21 pontos. O Ceará segue em 10º, com 26, mas pode perder mais posições.

Vina ainda não está pronto

A partida foi marcada pela reestreia de Vina. Tido como ídolo por parte da torcida, o atleta de 34 anos ganhou a primeira oportunidade na nova passagem e deixou claro que está longe do ideal: em 22 minutos, errou mais do que acertou no jogo.

O diagnóstico é de falta de ritmo. E Léo Condé sabia disso, pois até adiou o retorno. Anunciado em 31 de julho, sendo o 1º reforço da janela de transferência, foi ausência contra Flamengo, Palmeiras, Bragantino e Grêmio para se recondicionar após uma passagem na 2ª divisão do futebol árabe, onde atuou pela última vez em 18 de maio.

Logo, requer mais tempo para ser útil. Nas ações, apesar de menos velocidade, buscou finalizações, encontrou um bom cruzamento em uma cobrança de falta para Éder, não se escondeu e atuou centralizado no meio. Só que ainda não é o que o time precisa.

Reestreia de Vina pelo Ceará