Lucas Sasha valoriza ponto do Fortaleza diante do Criciúma fora de casa: 'a gente segue sem perder'

O Fortaleza ficou no empate de 1 a 1 com o Criciúma em jogo da Série A do Brasileiro nesta quarta-feira (24). As equipes se enfrentam no Estádio Heriberto Hulse. Trauco e Lucero marcaram para as equipes, respectivamente. Lucas Sasha valorizou o ponto somado fora de casa.

"Se a gente quer se manter na parte de cima da tabela, a gente tem que somar pontos. Em casa, a gente sabe que é muito forte. A gente tem que começar a transformar nossos jogos fora de casa em pontos. Hoje foi um ponto. A gente segue sem perder. Vamos focar no resto do campeonato", disse o jogador em entrevista ao SporTv.

Com o resultado, o Fortaleza segue no G-4, com 33 pontos somandos. O Tricolor volta a campo para enfrentar o São Paulo no sábado (27). As equipes se enfrentam em jogo da 20ª rodada da Série A. O duelo terá início às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.