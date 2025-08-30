Lucas Sasha sente desconforto e está fora do jogo contra o Internacional; veja boletim médico

O volante Lucas Saha, titular do Fortaleza, não viajou com o restante da delegação Tricolor para Porto Alegre, no Rio Grande no Sul, onde o Leão encara o Internacional neste domingo (31), pelo Brasileirão. Além dele, outros dois atletas seguem em tratamento médico. No entanto, o técnico Renato Paiva relacionou 23 jogadores para o confronto válido pela 22ª rodada da competição, terá dois retornos.

De acordo com o boletim divulgado pelo clube neste sábado (30), o jogador sofreu um edema muscular na panturrilha direita. Vale ressaltar que, na última partida do Fortaleza, Sasha jogou e foi, inclusive, o capitão da equipe.

Além do volante, Moisés segue fora. Ele se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Outro que também não joga é José Herrera, que sofreu um estiramento ligamentar no joelho esquerdo.

No entanto, o Tricolor do Pici terá os retornos do goleiro Brenno e do meia Martínez. Já o zagueiro Kuscevic está em transição após sofrer um edema muscular no adutor da coxa direita.

O Fortaleza entra em campo neste domingo, a partir das 20h30 (de Brasília). O duelo contra o Internacional será no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo é válido pela 22ª rodada da Série A.

