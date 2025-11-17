Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Lucas Sasha desfalca o Fortaleza contra o Bahia; veja possíveis substitutos

Volante terá que cumprir suspensão automática na 34ª rodada da Série A

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Lucas Sasha, jogador do Fortaleza
Foto: Davi Rocha/SVM

O técnico argentino Martín Palermo terá um desfalque importante no Fortaleza para a partida contra o Bahia, na próxima quinta-feira (20). O volante Lucas Sasha completou a série de três cartões amarelos e terá que cumprir suspensão automática.

Lucas Sasha é titular absoluto do meio-campo do Fortaleza e uma peça importante para Martín Palermo. A tendência é que Matheus Pereira, retornando de suspensão, seja o escolhido para formar dupla com Pierre no meio-campo tricolor.

Matheus Pereira havia sido expulso na partida contra o Grêmio e, por isso, desfalcou o Leão contra o Atlético-MG. Além dele, retornam ao time após cumprir suspensão o zagueiro argentino Brítez e o centroavante paraguaio Bareiro.

Legenda: Matheus Pereira é um dos jogadores mais regulares do Fortaleza na Série A
Foto: KID JUNIOR / SVM

NÚMEROS DE LUCAS SASHA NO FORTALEZA

Lucas Sasha tem 35 anos e soma 42 jogos com a camisa do Fortaleza na temporada 2025. Apesar de poucos gols (apenas dois neste ano), ele é uma peça importante do time, sobretudo do ponto de vista defensivo, com muitos desarmes.

Contratado pelo Leão do Pici em 2022, Lucas Sasha está concluindo a sua quarta temporada com a camisa do Fortaleza. Ele chegou a ser especulado no Athletico-PR no meio desta temporada, mas permaneceu no Pici para a conclusão da Série A.

OUTRAS ALTERNATIVAS PARA O MEIO-CAMPO

Além de Matheus Pereira, outras alternativas para a vaga de Lucas Sasha seriam Zé Welison (não tem sido aproveitado), Matheus Rossetto, Rodrigo (atualmente lesionado), Pablo Roberto e Martínez (não tem sido aproveitado).

