Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quantos pontos o Fortaleza precisa fazer para escapar do rebaixamento?; veja vídeo

Leão precisa de quatro vitórias nas últimas cinco partidas

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 15:19)
Jogada

O Fortaleza vive um 2025 delicado. Enfrentando uma luta contra o rebaixamento contra o Juventude, Santos, Vitória e Internacional, o Leão ocupa a 19ª colocação da tabela com 31 pontos. Tendo empatado com o Atlético Mineiro em 3 a 3, em duelo válido pela 16ª rodada da Série A, o Tricolor do Pici tem mais cinco rodadas até o fim do Campeonato Brasileiro.

Sendo assim, o Fortaleza terá que conquistar mais 11 pontos, equivalente a três vitórias e dois empates, para alcançar os 42 pontos tido como número suficiente para livrar a queda para Série B.

VEJA VÍDEO E PROJEÇÃO DE PONTOS DO FORTALEZA:

Assuntos Relacionados
Quantos pontos o Fortaleza precisa fazer para escapar do rebaixamento?; veja vídeo

Jogada

Quantos pontos o Fortaleza precisa fazer para escapar do rebaixamento?; veja vídeo

Leão precisa de quatro vitórias nas últimas cinco partidas

Ian Laurindo* Há 46 minutos

Jogada

EXCLUSIVA: João Paulo abre o jogo sobre renovação com estrelas do time, Série A e premiação milionária

Presidente projeta reta final da equipe no ano

Samuel Conrado Há 1 hora
Foto da torcida do Ceará na Arena Castelão

Jogada

Ceará anuncia dois setores esgotados para jogo contra o Inter; veja última parcial

Vovô busca alcançar os 45 pontos nesta partida da 34ª rodada da Série A

Daniel Farias 14 de Novembro de 2025
Foto de Rodrygo, jogador da Seleção Brasileira

Jogada

Escalação da Seleção Brasileira contra Senegal tem novidades; veja time titular

Técnico italiano Carlo Ancelotti deve manter formação com quatro atacantes

Daniel Farias 14 de Novembro de 2025
Imagem do atacante polonês Robert Lewandowski

Jogada

Polônia x Holanda nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela nona rodada das Eliminatórias

Daniel Farias 14 de Novembro de 2025
Imagem do meio-campista alemão Florian Wirtz

Jogada

Luxemburgo x Alemanha nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela quinta rodada das Eliminatórias

Daniel Farias 14 de Novembro de 2025