Quantos pontos o Fortaleza precisa fazer para escapar do rebaixamento?; veja vídeo

O Fortaleza vive um 2025 delicado. Enfrentando uma luta contra o rebaixamento contra o Juventude, Santos, Vitória e Internacional, o Leão ocupa a 19ª colocação da tabela com 31 pontos. Tendo empatado com o Atlético Mineiro em 3 a 3, em duelo válido pela 16ª rodada da Série A, o Tricolor do Pici tem mais cinco rodadas até o fim do Campeonato Brasileiro.

Sendo assim, o Fortaleza terá que conquistar mais 11 pontos, equivalente a três vitórias e dois empates, para alcançar os 42 pontos tido como número suficiente para livrar a queda para Série B.

VEJA VÍDEO E PROJEÇÃO DE PONTOS DO FORTALEZA: