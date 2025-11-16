Fortaleza aumenta risco de rebaixamento na Série A após vitória do Santos; veja cenário

O Fortaleza não entrou em campo neste fim de semana, mas viu as chances de rebaixamento aumentarem ainda mais restando apenas cinco jogos para o fim da Série A. O cenário se tornou mais crítico após a vitória do Santos diante do Palmeiras por 1 a 0, neste sábado (15), na Vila Belmiro, em rodada atrasada do Brasileirão, o que aumentou a distância tricolor para sair do Z-4.

Com o resultado, o Peixe saltou para fora da zona, em 16º, com 36 pontos. E agora é o novo alvo do Leão, que é o vice-lanterna, com 31: logo, com cinco de diferença.

Legenda: O Fortaleza é o vice-lanterna da Série A de 2025, com 30 pontos Foto: reprodução / SrGoool

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance de queda para a Série B está em 95,2%. O único rebaixado matematicamente até o momento é o Sport (100%), os demais com mais risco são: Juventude (82%), Vitória-BA (61%) e Santos (36,3%).

No entanto, a pontuação para a permanência está em 43 pontos, menor que a média histórica de 45.

O que o Fortaleza precisa para evitar o rebaixamento?

Para atingir a pontuação atual prevista para evitar o rebaixamento (43), o Fortaleza precisa somar mais 12. Deste modo, com cinco partidas, precisaria conquistar mais quatro vitórias. Logo, nesse cálculo, pode perder apenas mais uma vezes até o fim do Brasileirão, uma missão dificílima.

Os últimos duelos são contra: Bahia (F), Bragantino (F), Atlético-MG (C), Corinthians (C) e Botafogo (F). No momento, a equipe acumula invencibilidade de cinco partidas, com uma vitória diante do Flamengo, além dos empates em sequência para Santos, Ceará, Grêmio e Atlético-MG.

Logo, é fato que o time evoluiu sob o comando do argentino Martín Palermo, com maior ganho de moral, mas a reação pode não ser suficiente sem o lastro de aproveitamento de vitórias. Cada rodada vira final e tem mais uma quarta-feira (20): contra o Bahia, às 18h, na Arena Fonte Nova.

Pontuação para evitar o rebaixamento na Série A de 2025

45 pontos (0,7% chance de queda): + 5 vitórias

44 pontos (4,8% chance de queda): + 4 vitórias e 1 empate

43 pontos (17,8% chance de queda): + 4 vitórias

42 pontos (40,4% chance de queda): + 3 vitórias e 2 empates

41 pontos (66,7% chance de queda): + 3 vitórias e 1 empate

Jogos do Fortaleza até o fim da Série A de 2025