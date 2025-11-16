Fortaleza aumenta risco de rebaixamento na Série A após vitória do Santos; veja cenário
Sem entrar em campo, o Leão se complicou mais no Brasileirão
O Fortaleza não entrou em campo neste fim de semana, mas viu as chances de rebaixamento aumentarem ainda mais restando apenas cinco jogos para o fim da Série A. O cenário se tornou mais crítico após a vitória do Santos diante do Palmeiras por 1 a 0, neste sábado (15), na Vila Belmiro, em rodada atrasada do Brasileirão, o que aumentou a distância tricolor para sair do Z-4.
Com o resultado, o Peixe saltou para fora da zona, em 16º, com 36 pontos. E agora é o novo alvo do Leão, que é o vice-lanterna, com 31: logo, com cinco de diferença.
Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance de queda para a Série B está em 95,2%. O único rebaixado matematicamente até o momento é o Sport (100%), os demais com mais risco são: Juventude (82%), Vitória-BA (61%) e Santos (36,3%).
No entanto, a pontuação para a permanência está em 43 pontos, menor que a média histórica de 45.
O que o Fortaleza precisa para evitar o rebaixamento?
Para atingir a pontuação atual prevista para evitar o rebaixamento (43), o Fortaleza precisa somar mais 12. Deste modo, com cinco partidas, precisaria conquistar mais quatro vitórias. Logo, nesse cálculo, pode perder apenas mais uma vezes até o fim do Brasileirão, uma missão dificílima.
Os últimos duelos são contra: Bahia (F), Bragantino (F), Atlético-MG (C), Corinthians (C) e Botafogo (F). No momento, a equipe acumula invencibilidade de cinco partidas, com uma vitória diante do Flamengo, além dos empates em sequência para Santos, Ceará, Grêmio e Atlético-MG.
Logo, é fato que o time evoluiu sob o comando do argentino Martín Palermo, com maior ganho de moral, mas a reação pode não ser suficiente sem o lastro de aproveitamento de vitórias. Cada rodada vira final e tem mais uma quarta-feira (20): contra o Bahia, às 18h, na Arena Fonte Nova.
Pontuação para evitar o rebaixamento na Série A de 2025
- 45 pontos (0,7% chance de queda): + 5 vitórias
- 44 pontos (4,8% chance de queda): + 4 vitórias e 1 empate
- 43 pontos (17,8% chance de queda): + 4 vitórias
- 42 pontos (40,4% chance de queda): + 3 vitórias e 2 empates
- 41 pontos (66,7% chance de queda): + 3 vitórias e 1 empate
Jogos do Fortaleza até o fim da Série A de 2025
- 20.11 - Bahia x Fortaleza | Arena Fonte Nova, às 18h
- 26.11 - Bragantino x Fortaleza | Cícero de Souza Marques, às 19h
- 30.11 - Fortaleza x Atlético-MG | Arena Castelão, às 18h30
- 03.12 - Fortaleza x Corinthians | data, horário e local a definir
- 07.12 - Botafogo x Fortaleza | data, horário e local a definir