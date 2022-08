Lucas Sasha bate recorde de desarmes na Série A em Fortaleza x Internacional; veja números

O volante Lucas Sasha brilhou na vitória do Fortaleza contra o Internacional por 3 a 0, no domingo (7), na Arena Castelão, pela Série A de 2022. O atleta de 32 anos não balançou as redes, mas foi fundamental na parte defensiva, conquistando o recorde de desarmes em um único jogo no torneio.

Em campo durante 90 minutos, substituído somente nos acréscimos, conseguiu 10 desarmes. O jogador também conseguiu 14 de 19 duelos (74% de aproveitamento) e três cortes durante a partida.

Os números são do SofaScore, site especializado em estatísticas. Desde a chegada ao clube, Sasha participou de cinco partidas, sendo titular nos últimos três jogos da temporada de 2022.

Números de Lucas Sasha contra o Internacional

