Fortaleza mostra reação na Série A, diminui distância e pode deixar o Z-4 na próxima rodada; confira

O Fortaleza venceu o Internacional por 3 a 0 na Arena Castelão. Com um a menos desde o 1º tempo, o time dominou o rival, neste domingo (7), para consolidar a reação na Série A do Brasileirão. Após fechar o 1º turno na lanterna, subiu para a 17ª posição e pode sonhar com a saída da zona de rebaixamento na próxima rodada.

O mérito chega pela crescente pontuação, somando empate com Santos e vitória contra o Cuiabá. O primeiro time fora do Z-4 é o Avaí (16º), que tem apenas um ponto na frente do Leão: 22 x 21. Por isso, o Clássico-Rei do próximo domingo (14), às 16h, pode tirar o Tricolor das últimas posições, com combinação de resultados.

Cenário da Série A

Legenda: O Fortaleza subiu para a 17ª posição na tabela da Série A Foto: reprodução / SrGoool

Em caso de vitória na 22ª rodada, o Fortaleza sobe para 24 pontos. Pela tabela de classificação, o time poderia ultrapassar Avaí e Coritiba, que hoje estão fora da zona de rebaixamento. Logo, a projeção tricolor é conseguir o resultado positivo e torcer por tropeços dos adversários diretos.

O empate não tira do Z-4 porque os rivais possuem vitórias a mais no torneio, critério de desempate. Vale ressaltar que o Coxa fecha a 21ª rodada na segunda (8), contra o Santos, em casa. Se vencer, também não poderá mais ser alcançado pela equipe de Vojvoda, que se concentra no Avaí.

Na próxima semana, o Avaí visita o Goiás. O Coritiba enfrenta o Atlético-MG. No pior cenário, se perder no Clássico-Rei, o Fortaleza pode voltar para a vice-lanterna, logo o cenário ainda é crítico.

Jogos dos times próximos do Z-4 na 22ª rodada

13.08 - Goiás x Avaí | Serrinha, às 16h30.

13.08 - Cuiabá x Juventude | Arena Pantanal, às 20h30.

13.08 - Botafogo x Atlético-GO | Engenhão, às 21h.

14.08 - Coritiba x Atlético-MG | Couto Pereira, às 11h.

14.08 - Ceará x Fortaleza | Arena Castelão, às 16h.

Vitória com méritos

Na Arena Castelão, o Fortaleza teve uma grande atuação contra o Internacional. Desde o início, se mostrou mais organizado no 4-2-1-3, com o meia Lucas Crispim na armação. Com a expulsão, mudou para o 4-4-1, com Crispim na direita e Moisés na esquerda. A estratégia teve muito êxito.

O time não sofreu e mostrou solidez defensiva, no 3º jogo seguido sem sofrer gols. Com intensidade na marcação, recuperava a posse e ligava o contra-ataque. Tudo com 1x0 no placar após golaço de falta de Crispim no 1º tempo. Na volta do intervalo, Hércules e Robson coroaram a boa exibição.

Legenda: O volante Hércules entrou na etapa final e marcou na vitória do Fortaleza por 2 a 0 Foto: Kid Júnior / SVM

O mérito é coletivo, pela entrega e o trabalho tático. A semana livre também surtiu efeito com a equipe mais descansada. E Vojvoda parece encontrar o melhor modelo depois da formação 3-5-2.

Nomes como Brítez e Lucas Sasha se consolidaram na titularidade. Outros atletas em baixa ressurgiram como Titi e Romarinho. Assim, o Fortaleza segue contra a lógica dos números pode tentar deixar a zona de rebaixamento e brigar pela permanência na Série A após o péssimo início.