Vojvoda projeta reação na Série A e elogia atletas do Fortaleza: 'tiveram muito sacrifício'

O Fortaleza venceu o Internacional por 3 a 0, no domingo (7), na Arena Castelão, pela 21ª rodada da Série A de 2022. O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda aprovou a atuação tricolor, que conseguiu o resultado positivo mesmo com uma expulsão ainda durante o 1º tempo, do atacante Romarinho.

"Foi um 1º tempo que tivemos o controle através da posse, mas não criamos muitas opções de perigo. Sofremos uma expulsão e fizemos um belo gol de bola parada através de uma falta bem executada. No 2º tempo, acho que time jogou um dos melhores 2º tempos. Os jogadores tiveram muito sacrifício, valorizo o esforço de cada um”, afirmou.

Com a vitória, o Fortaleza subiu para a 17ª posição na tabela, com 21 pontos, e pode sonhar com a saída do Z-4 na próxima rodada, quando enfrenta o Clássico-Rei, domingo (14), às 16h, com mando alvinegro. Na coletiva, Vojvoda reforçou a necessidade da equipe leonina seguir evoluindo no Brasileirão.

"Necessitamos de partida física, tivemos de fazer um grande esforço. É verdade que a semana inteira de treinamento beneficia. Foi a primeira (semana) depois de muito tempo que tivemos para trabalhar, para recuper os jogadores. O Fortaleza tem que seguir crescendo. Estamos à altura dos nossos objetivos. Temos que continuar focando no Brasileirão porque estamos em uma situação complicada ainda, mas temos de continuar com o mesmo jeito de trabalho", declarou.

Assista a coletiva de Vojvoda

Veja outros pontos da coletiva Leia mais Alexandre Mota Fortaleza mostra reação na Série A, diminui distância e pode deixar o Z-4 na próxima rodada; confira Semana livre "É importante a semana inteira de treinamento, falei que necessitamos do trabalho de toda a semana, mas também para a recuperação de jogadores, é partida muito física porque tiveram de dobrar os reforços e a próxima é o Clássico-Rei, sabemos que necessitamos fazer uma boa partida, sabemos o que significa, mas prepararemos uma boa semana para fazer uma partida boa e uma partida competitiva e isso é importante também". Formação tática "O Brítez é um jogador que se adapta em diferentes posições, eu o conheço, pode jogar de lateral-direita, zagueiro e até mais um zagueiro central. No sistema, jogamos com uma linha de 4, dois volantes, pela direita Crispim e pela esquerda o Moisés. Se tivesse um número seria 4-2-3-1. Falei com os três, Crispim, Sasha e o Ronald, poderíamos fazer um tripé de volantes, mas não tivemos tempo hoje com a expulsão".

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil