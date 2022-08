Romarinho é expulso e desfalca Fortaleza no Clássico-Rei da Série A

O atacante Romarinho é desfalque no Fortaleza para o Clássico-Rei da 22ª rodada da Série A de 2022. O atleta recebeu o cartão vermelho na vitória por 3 a 0 contra e Internacional, neste domingo (7), e irá precisar cumprir suspensão automática no Brasileirão.

A advertência ocorreu aos 29 minutos do 1º tempo. O jogador foi derrubado na entrada da área, reclamou da não marcação da falta e foi expulso de imediado pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA).

> VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DE 2022

Romarinho iniciou a partida como titular. Além do atacante, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem uma dúvida na para a escalação: o lateral-direito Tinga, que segue em processo de transição após cirurgia para correção de uma lesão ligamentar no pé esquerdo.

O confronto com o Ceará será no domingo (14), às 16h, na Arena Castelão. O mando de campo é do Vovô.

Na tabela de classificação, o Fortaleza está em 17º, com 21 pontos. O Ceará é o 14º, com 25.

