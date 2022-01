Lucas Ribeiro é apresentado no Ceará: "Sou inocente, a situação foi resolvida e estou focado"

O zagueiro Lucas Ribeiro foi apresentado no Ceará nesta quarta-feira (19), após ser contratado junto ao Hoffenheim, da Alemanha, por empréstimo até o final do ano. E sua contratação foi marcada por polêmica, já que ele estava sendo processado em uma ação cível de indenização por danos morais por um vídeo íntimo envolvendo uma menor de 14 anos, supostamente vazado pelo atleta em 2018, quando o jogador ainda defendia o Vitória e tinha 19 anos. Ontem, o Ceará divulgou uma nota oficial explicando as questões jurídicas envolvendo o jogador.

Em sua apresentação, ele não fugiu do tema, se declarou inocente e focado agora no Ceará.

"Essa situação já foi resolvida, o caso foi extinto e sou inocente da questão. O que aconteceu foi um erro. O vídeo foi postado no meu Instagram, mas não foi erro meu. Isso é passado, já teve outras coisas da minha vida depois disso, várias conquistas, fui vendido para Alemanha, peguei seleção, não sei como surgiu isso de novo, algo já resolvido. Agora estou focado aqui, com a cabeça do Ceará para dar o meu melhor".

Torcida

A contratação dele foi criticada pela torcida do Ceará nas redes socias, mas Lucas afirma que não viu as redes e que dará a resposta dentro de campo.

"Eu estou treinando tanto esses últimos dias que nem tive tempo de usar rede social, quando eu saio do treino vou falar com a minha esposa, a minha filha, e espero dar a resposta dentro de campo, porque o pessoal postou ali e não sabe o que aconteceu, então vou mostrar o outro lado, aprendi bastante, agora estou com a cabeça no Ceará".

Expectativa

Sobre o acerto com o Alvinegro, Lucas declarou estar muito feliz e que quer retribuir a confiança depositada nele.

“Eu fiquei muito feliz com o meu acerto com o Ceará. Abri mão de muitas coisas para estar aqui. Chego para ajudar o clube ao longo do ano e retribuir a confiança que me deram. Nós vamos lutar para conquistar títulos pro Ceará e representar bem o clube ao longo do ano. São competições de alto nível e vamos nos preparar pra fazer ir bem em todas”, afirmou ele.

Confira a Coletiva de Lucas Ribeiro