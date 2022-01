Ceará anuncia contratação do zagueiro Lucas Ribeiro por empréstimo

O Ceará Sporting Club anunciou a contratação do zagueiro Lucas Ribeiro, ex-Internacional, por empréstimo até o final da temporada. O atleta de 22 anos pertence ao clube alemão Hoffenheim.

Lucas Ribeiro é a nova contratação do Vozão. O atleta de 22 anos defendeu o Internacional no Campeonato Brasileiro 2021 e é o nosso novo reforço.



📲 Saiba mais: https://t.co/pkR6Askrn8#CearáSC pic.twitter.com/22CuCsM7Yn — Ceará Sporting Club | Time do Kanal (@CearaSC) January 18, 2022

Na última temporada, Ribeiro disputou 33 partidas pelo Internacional. No currículo, soma passagens por Vitória-BA, clube que o revelou, e Hoffenheim-ALE. O zagueiro também defendeu a Seleção Brasileira Sub-20.

A contratação de Lucas Ribeiro é a 8ª do Ceará visando a temporada 2022. Antes do zagueiro, o clube anunciou os laterais Michel Macedo, Nino Paraíba e Victor Luís, os volantes Richardson e Richard e os atacantes Iury Castilho e Zé Roberto.

Polêmica e rejeição da torcida

A chegada do zagueiro Lucas Ribeiro foi reprovada por parte da torcida alvinegra. O atleta responde processo por ter vazado um vídeo íntimo em 2018, quando atuava pelo Vitória-BA. Na época com 19 anos, Ribeiro publicou nas redes sociais um vídeo mantendo relações sexuais com uma menina, acompanhado por um amigo. Posteriormente, o atleta apagou o vídeo e publicou um pedido de desculpas, também apagado das mídias digitais.

A divulgação do conteúdo fez com que a família da vítima entrasse na justiça contra Lucas Ribeiro. No período, a jovem tinha 14 anos. O Boletim de Ocorrência foi registrado no mesmo ano, em 2018, mas o processo cível teve início apenas em março de 2019. A ação pede R$ 1 milhão como indenização.

Após ser vendido ao Hoffenheim, o processo acabou parado, devido a falta de condição da vítima de custear uma viagem para o advogado. Dessa forma, a justiça não conseguiu intimar o atleta.

Consigo nem expressar o nojo que tô de vocês, ridículos!

Janela estava indo até bem, poucas ressalvas e vocês metem essa, é gostar muito de polêmica e ambiente conturbado... 🤮

Na real eu nem deveria estar surpreso... — Guilherme ᶜˢᶜ🧙🏽 (0/45) (@guilhermex_x_) January 18, 2022

Mais uma vez a diretoria do Ceará fazendo questão de procurar com que a torcida se distancie. Eu me pergunto o porque já sabendo a reposta. Continua cuspindo na nossa cara @RobinsonCastro1, mas para de dizer que o time é do povo, quando tu só pensa no teu umbigo. — Janna CSC 🏁 (@JannaQueirozz) January 18, 2022

Ficha técnica

Nome: Lucas Ribeiro dos Santos (Lucas Ribeiro)

Posição: Zagueiro

Naturalidade: Salvador (BA)

Idade: 22 anos (19/01/1999)

Clubes anteriores: Vitória, Hoffenheim-ALE e Internacional-RS