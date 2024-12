Lotação, recorde e muita festa: relembre os maiores públicos da Arena Castelão em 2024

A temporada de jogos de Ceará e Fortaleza em 2024 chegou ao fim. As duas equipes tiveram o apoio incondicional de suas respectivas torcidas durante todo o ano. Em termos de público, o Leão teve seus melhores números registrados na Sul-Americana e Série A, já o Vovô teve a força de sua massa durante a Série B. Em 2024, as duas equipes se encontraram no famoso Clássico-Rei quatro vezes.

Em busca da Liberta

Legenda: A torcida do Fortaleza mais uma vez deu um show nas arquibancadas no ano de 2024 Foto: André Almeida / SVM

Além de atingir a marca de um milhão de pagantes em 2024, como já tinha feito nos dois anos anteriores, o Fortaleza conseguiu mais uma campanha para ficar na história do clube. Na Série A, brigou incansavelmente pelo título, conquistou sua terceira participação na história da Libertadores em um período de quatro anos. O time ficou em sétimo lugar entre as médias de público do Brasileirão. Atuando em seus domínios, o Leão terminou o ano invicto na Série A, não sendo derrotado nenhuma vez. Entre os mais variados públicos, foi na partida contra o Flamengo que o Fortaleza registrou seu maior público, com 57.624 torcedores.

Na Sul-Americana a torcida Tricolor não perdeu o costume e fez jogos memoráveis dentro e fora das quatro linhas, como quando bateu o Boca Jrs, em abril. A partida que teve o placar de 4 a 2 levou mais de 53 mil torcedores ao estádio. A campanha do Leão no torneio foi crucial para o bom número anual nas arquibancadas. Prova disso, é o jogo contra o Corinthians, pela fase de quartas de final, quando mais de 51 mil torcedores foram ao estádio.

Apoio rumo ao acesso

Legenda: Torcedores lotaram as arquibancadas na Arena Castelão Foto: Ismael Soares/SVM

Pelo lado Alvinegro, o ano começou com a quebra do jejum de cinco anos sem vencer um título estadual, e no dia 6 de abril, 57.100 torcedores foram ao estádio para acompanhar o Clássico-Rei que consagrou o Vovô como campeão estadual. Por ser o mandante da partida, fica com o Ceará a contagem de público.

Desde esse dia, o mar preto e branco não parou de banhar as arquibancadas do Castelão. Mesmo com eliminações na Copa do Nordeste e Copa do Brasil, além da campanha inconstante na fase inicial da Série B contrastado pelo ótimo retrospecto em casa, fez a diferença no público.

O Vovô foi o time com a maior média de público entre os 20 que disputam a competição. O povo alvinegro tomou de conta do Top-10 de médias da Segundona, estando em oito posições. Sem contar que neste ano o Ceará tomou para si o maior público da história da Arena Castelão, quando colocou 63.908 alvinegros contra o América-MG, em uma noite de segunda-feira. Após esta data, o Ceará enfrentaria o Guarani-SP no dia 24/11 fora de casa e cravava seu retorno à elite do futebol brasileiro após dois anos.

Tricolores x Alvinegros

O Fortaleza liderou o ranking com os maiores públicos de 2024, emplacando sete dos dez jogos com mais torcedores presentes na Arena Castelão. Quando se encontraram, em quatro oportunidades, os protagonistas do futebol cearense levaram mais de 104 mil pessoas ao estádio.

Veja o Top-10 de públicos na Arena Castelão em 2024

Ceará x América-MG:63.908 -18/11/2024 Fortaleza x Flamengo:57.624 - 26/11/2024 Ceará x Fortaleza: 57.100 - 06/04/2024 Fortaleza x Boca Juniors: 53.428 - 25/04/2024 Fortaleza x Internacional: 51.386 - 08/12/2024 Fortaleza x Corinthians: 51.297 - 25/08/2024 Fortaleza x Rosário Central: 50.135 - 21/08/2024 Fortaleza x Ceará: 47.199 - 17/02/2024 Fortaleza x CRB: 47.123 - 05/06/204 Ceará x Operário: 46.976 - 08/09/2024

Vale lembrar que o Leão disputou: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste (campeão), Campeonato Brasileiro Série A, Copa do Brasil e Sul-Americana. Já o Vovô esteve presente em: Campeonato Cearense (campeão), Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro Série B e Copa do Brasil.

O time de Juan Pablo Vojvoda encerrou sua participação na Série A de 2024 em quarto lugar. O de Léo Condé, por sua vez, foi o quarto colocado da segundona.