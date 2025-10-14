Letônia x Inglaterra nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

A seleção da Inglaterra volta a campo nesta terça-feira (14), às 15h45 (horário de Brasília), para enfrentar a Letônia no Estádio Daugava, em Riga, pela 8ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Invicta na competição, a equipe comandada por Thomas Tuchel lidera o Grupo K com 15 pontos, resultado de cinco vitórias em cinco jogos, 13 gols marcados e nenhum sofrido. Um novo triunfo garante matematicamente a classificação direta dos ingleses para o Mundial.

Na vice-liderança da chave, a Albânia, comandada por Sylvinho, soma 11 pontos e ainda tem chances matemáticas, mas precisa vencer seus dois últimos compromissos para alcançar os 17 pontos. Já a Letônia, adversária desta terça, ocupa a penúltima colocação com apenas cinco pontos.

Antes do confronto em Riga, os ingleses venceram o País de Gales por 3 a 0, em amistoso realizado no estádio de Wembley, no último fim de semana, durante a atual Data Fifa.

ONDE ASSISTIR

SporTV 2

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Letônia: Zviedris; Savalnieks, Jurkovskis, Cernomordijs, Balodis e Ciganiks; Saveljevs, Varslavans e Zelenkovs; Sits e Gutkovskis.

Inglaterra: Pickford; Konsa, Stones, Guéhi e Spence (Lewis-Skelly); Rice, Anderson e Rogers; Saka, Gordon (Rashford) e Harry Kane.

FICHA TÉCNICA

Letônia x Inglaterra

Data e hora: 14/10, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Daugava