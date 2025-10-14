Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Letônia x Inglaterra nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam em jogo da oitava rodada

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Kane marcou 2 gols na vitória da Inglaterra contra a Itália em Wembley
Foto: Glyn KIRK / AFP

A seleção da Inglaterra volta a campo nesta terça-feira (14), às 15h45 (horário de Brasília), para enfrentar a Letônia no Estádio Daugava, em Riga, pela 8ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Invicta na competição, a equipe comandada por Thomas Tuchel lidera o Grupo K com 15 pontos, resultado de cinco vitórias em cinco jogos, 13 gols marcados e nenhum sofrido. Um novo triunfo garante matematicamente a classificação direta dos ingleses para o Mundial.

Na vice-liderança da chave, a Albânia, comandada por Sylvinho, soma 11 pontos e ainda tem chances matemáticas, mas precisa vencer seus dois últimos compromissos para alcançar os 17 pontos. Já a Letônia, adversária desta terça, ocupa a penúltima colocação com apenas cinco pontos.

Antes do confronto em Riga, os ingleses venceram o País de Gales por 3 a 0, em amistoso realizado no estádio de Wembley, no último fim de semana, durante a atual Data Fifa.

ONDE ASSISTIR

SporTV 2

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Letônia: Zviedris; Savalnieks, Jurkovskis, Cernomordijs, Balodis e Ciganiks; Saveljevs, Varslavans e Zelenkovs; Sits e Gutkovskis.

Inglaterra: Pickford; Konsa, Stones, Guéhi e Spence (Lewis-Skelly); Rice, Anderson e Rogers; Saka, Gordon (Rashford) e Harry Kane.

FICHA TÉCNICA

Letônia x Inglaterra
Data e hora: 14/10, às 15h45 (de Brasília)
Local: Estádio Daugava

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Portugal x Hungria nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam em duelo

Redação Há 19 minutos

Jogada

Letônia x Inglaterra nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam em jogo da oitava rodada

Redação Há 19 minutos
Jogador do Milwaukee Bucks fazendo uma cesta

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (14)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Imagem do atacante português Cristiano Ronaldo

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (14)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 14 de outubro de 2025

Daniel Farias 14 de Outubro de 2025
corte marcelo paz

Jogada

Marcelo Paz: 'Fortaleza sofreu um autoboicote'; veja entrevista

O CEO do Fortaleza pontuou sobre momento atual, problemas internos e conquistas recentes

Fernanda Alves 14 de Outubro de 2025
Brasil perde amistoso de virada para o Japão com falhas de Fabrício Bruno

Jogada

Vexame: Brasil perde amistoso de virada para o Japão com falhas de Fabrício Bruno

As duas equipes jogaram em Tóquio em amistoso na Data Fifa

Daniel Farias 13 de Outubro de 2025