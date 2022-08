Léo Rafael renova contrato com o Ceará até 2024

O meia Léo Rafael renovou contrato com o Ceará até o fim de 2024. O anúncio foi realizado pelo atleta, nesta quarta-feira (24), nas redes sociais. O antigo vínculo seria encerrado em dezembro.

“Muito feliz em renovar mais uma vez o meu contrato com o Ceará Sporting Club. Instituição que sou grato por abrir as portas a mim e me abraçar super bem desde 2021. Sempre tive o sonho de jogar em um clube de camisa do futebol brasileiro e fico feliz que tenha alcançado essa meta”, afirmou.

Com 21 anos, Léo foi um dos principais destaques das categorias de base e ascendeu ao profissional no início de 2022 junto do zagueiro Marcos Victor, que assinou novo vínculo até julho de 2025.

Pela equipe principal, participou de nove partidas, sendo duas vezes titular. O meia foi envolvido em partidas do Campeonato Cearense, da Série A, da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil.

Carreira

Legenda: Léo Rafael foi integrado ao profissional do Ceará na temporada de 2022 Foto: divulgação / Ceará

Natural de Campinas/SP, Léo Rafael teve a formação iniciada no Guarani e no Bragantino. Estreou como profissional aos 18 anos pelo Grêmio Osasco, na Copa Paulista 2019, e depois jogou o Campeonato Paulista de 2020. Ainda passou pelo Caldense-MG, atuando na Série D e no Estadual.

A chegada ao Ceará ocorreu em 2021. Na base, foi destaque no Su-20 e Sub-23. Ao todo, foram nove gols e oito assistências em 30 jogos pelas categorias. Deste modo, subiu para o principal.