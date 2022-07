Ceará supera mercados nacional e do exterior em renovações de David e Caio Rafael; veja detalhes

O Ceará Sporting Club venceu a alta concorrência do mercado para manter duas promessas da base alvinegra: o meia David e o atacante Caio Rafael. Os atletas de 18 anos tinham sondagens do cenário nacional e internacional, mas acertou a permanência do Vovô até dezembro de 2025.

O Diário do Nordeste apurou que os jovens tinham sondagens do Corinthians e do Flamengo, além de contatos de olheiros da Europa. O contexto amplia a importância da renovação, com demonstração de força dos bastidores e a aposta da gestão nas promessas da Cidade Vozão.

Nos novos vínculos, David e Caio Rafael possuem multas rescisórias em dólar e milionárias. Assim, uma possível negociação só ocorreria dentro de cifras elevadas. A diretoria alvinegra espera uma evolução gradual e trabalha com cautela para a ascensão ao time principal. O foco é melhorar o desenvolvimento.

Legenda: David atua como meia armador e se destaca pela habilidade e os dribles Foto: divulgação / Ceará

A dupla está no Sub-20 e reconheceu o Vovô como o melhor caminho para o desenvolvimento da carreira. Com presença em divisões anteriores da base, receberam valorização salarial com o avanço do rendimento, espaço em torneios nacionais e projetam ascensão ao profissional.

A presença de jovens da base no profissional também é um aliado do clube. Hoje, a lista contempla sete jogadores que evoluíram no Vovô e estão no plantel: goleiro André Luiz; zagueiros Marcos Victor e Gabriel Lacerda; laterais Buiú e Kelvyn; volante Geovane e o meia Léo Rafael.

