Léo Condé acompanha Sub-20 do Ceará na final da Copa do Nordeste para observar jogadores

Treinador foi ao PV assistir o Vozão em campo contra o Bahia

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:25)
Jogada
Legenda: Léo Condé foi ao PV prestigiar o Sub-20 do Ceará na final da Copa do Nordeste
Foto: SAMIR DE CARVALHO / SVM

O técnico Léo Condé foi ao estádio Presidente Vargas na noite desta quarta-feira (10), acompanhar time Sub-20 do Ceará na final da Copa do Nordeste contra o Bahia.

O treinador do Vozão estava acompanhado de alguns jogadores, como Richardson e Marcos Victor, além dos dirigente Haroldo Martins e do diretor de futebol do Ceará, Lucas Drubscky.

Condé viu o Ceará jogar no 4-3-3- do técnico Alison Henry com: Gustavo Martins; Aloisio, Pedro Gilmar, Gabriel Rocha e Samuel; Uchella, Rian Patric, João Gabriel e Melk; Guilherme e Giulio.

teaser image
Jogada

Ceará perde para o Bahia por 2x1 no jogo de ida da final da Copa do Nordeste Sub-20

A equipe alvinegra foi derrotada para o Bahia por 2x1. Com resultado, para ser campeão, o Vovô precisará reverter a vantagem do Bahia, na quarta-feira (17), às 15 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Se vencer por dois ou mais gols de diferença, fica com o título no tempo normal. Se a vantagem for de um gol, o duelo será decidido nos pênaltis.

Pela Série A, o time principal do Vozão volta a jogar no domingo (14) às 20h30 contra o Vasco, em São Januário, pela 23ª rodada. O Ceará é o 11º da Série A com 26 pontos, enquanto o Cruzmaltino é o 15º com 22.

