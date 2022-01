Lamar Lima deixa comando técnico do Crato

Lamar Lima não é mais técnico do Crato. O profissional de 41 anos deixou o cargo que ocupava na equipe. O anúncio foi feito pelo Instagram de Lamar, na tarde deste sábado (22). O Crato também fez uma publicação agradecendo o empenho do técnico. Confira um trecho da nota divulgada pelo clube:

"Informamos, que o Técnico Lamar Lima, deixa a comissão técnica do Crato EC. Agradecemos ao querido Lamar Lima, por todos os serviços prestados ao azulão da princesa, em certo período como atleta e em outro momento como treinador. Desejamos sucesso em sua carreira e que em outros momentos retorne ao Crato EC para nos dar mais alegrias." disse o clube.

Também deixam a equipe o auxiliar técnico Rafael Pinheiro, o preparador físico Ewilton Cordeiro e o preparador de goleiros Yuri Naassom. O Azulão ocupa a sexta posição na tabela do Campeonato Cearense, com quatro pontos marcados em uma vitória, um empate e três derrotas.

CONFLITO EXTRACAMPO

Em meio a saída do técnico, o Crato vive um conflito externo após o vazamento de áudios que falam sobre uma suposta manipulação de resultados no Campeonato Cearense.

O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará abriu inquérito para investigar o caso a pedido da Federação Cearense de Futebol (FCF). O Ministério Público do Ceará aguarda o avanço das investigações que analisam os alguns jogos do Brasileirão Série D. Além do Crato, Caucaia e Barbalha que envolvem Caucaia, Crato e Barbalha.