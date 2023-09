Kobayashi conquista 1º acesso da carreira e comemora invencibilidade: 'Deixamos 60 clubes para trás'

O Ferroviário conquistou, no domingo (3), um dos objetivos do clube na temporada, o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico do time coral, Paulinho Kobayashi, em entrevista coletiva, comentou sobre o primeiro acesso conquistado em sua carreira e comemorou a invencibilidade do Ferrão no torneio. Isso porque, o time cearense é o primeiro time a subir para a terceira divisão de forma invicta no novo modelo de disputa da competição.

"[...] Eu tenho o título de campeão, mas eu não tinha o acesso, bateu na trave já três vezes, na Série C, quando eu estava no Imperatriz, no América-RN, na Série D também e agora em uma forma diferente, que eu falo assim que, invicto, nesse novo modelo de 64 clubes, nós somos o primeiro. Já teve dois invictos, mas era no modelo antigo, se eu não me engano foi Tupi e teve outro, não sei se foi Salgueiro, mas é um desses times que conseguiram o acesso também de forma invicta, e nós conseguimos nesse modelo de 64 clubes, nós deixamos 60 para trás. Então é só gratidão, essa é a palavra que eu uso hoje, que e gratidão de tudo que está acontecendo na minha vida profissional, na minha carreira e, principalmente, com o Ferroviário hoje", disse o treinador.

O Ferroviário ainda chegou a sofrer um gol nos acréscimos do segundo tempo após cometer pênalti, porém, o Maranhão fez um gol contra e deixou tudo igual no placar quatro minutos depois e o jogo foi para os pênaltis. O treinador da equipe coral comentou sobre a postura do time após o gol sofrido e a estratégia adotada.

"Primeiro foi Deus, né?! Papai me ajuda. E segundo assim, aquela situação de outros jogos que nós estávamos até jogando fora de casa, tomamos o gol e a equipe foi e buscou. Então assim, primeira coisa que veio na minha cabeça, nós vamos buscar também. Nossa equipe não desiste. Esses atletas aí eu costumo dizer que eles são merecedores de tudo que acontece, porque eles fazem acontecer. Em outros jogos que nós conseguimos empatar também, foi desse jeito, nós tomamos gol e os atletas não desistiram de forma alguma e conseguiram empatar, tanto é que hoje nós conseguimos o acesso invicto, nós não perdemos. Foi dessa maneira, tomando o gol, mas indo buscar. O próprio Maranhão lá, no primeiro turno, se eu não me engano, nós tomamos um gol e nós fomos lá e buscamos. Mesmo jogando fora de casa. Então eu tinha certeza que esses atletas aí eles não iriam desistir. Fomos coroados, graças a Deus, com o gol. Mas eu tinha certeza que desistir eles não iriam desistir jamais", finalizou Kobayashi.

*Sob a supervisão de Gustavo de Negreiros