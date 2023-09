Em noite histórica, Ferroviário conquista o acesso mais justo do futebol brasileiro em 2023

Sufoco. Drama. Reação. Reviravolta. Emoção. Euforia. Todas essas palavras sevem para classificar o que foi este histórico domingo, 3 de setembro de 2023, para o torcedor do Ferroviário. Porém, a palavra que melhor define o acesso do Tubarão à Série C do Campeonato Brasileiro é: justiça!

Em um esporte que é apaixonante justamente pelo imponderável, em que nem sempre o melhor vence nem a justiça se aplica, o torcedor do Ferrão pode bater no peito para celebrar o acesso mais merecido do futebol brasileiro em 2023.

A campanha na Série D foi irretocável. Na fase de grupos, 11 vitórias e 3 empates com uma campanha absoluta. No mata-mata, 4 empates e 2 vitórias, totalizando, em 20 jogos, 13 vitórias, 7 empates e nenhuma derrota. Invicto, o Tubarão tem o melhor ataque e a 2ª melhor defesa de toda a competição. E não merecia o castigo de ser eliminado perdendo justamente o jogo do acesso com um pênalti aos 47 minutos do 2º tempo.

Mas os Deuses do Futebol agiram no estádio Presidente Vargas. O Ferroviário não merecia isto. O trabalho sério, responsável, com planejamento e continuidade (de elenco e comissão técnica) desde o começo do ano merecia ser coroado. E da melhor maneira possível.

O gol de empate aos 51 minutos deu contornos ainda mais dramáticos e trouxe justiça ao placar, fazendo explodir o PV. Nos pênaltis, todo mundo sabe o que aconteceu.

O futebol fez justiça. O Ferroviário não ganhou o acesso na sorte. Construiu a caminhada de maneira sólida e consistente e mereceu MUITO subir.

De maneira incontestável: o Ferrão subiu!