Policial acusado da morte de Leandro Lo, lutador de jiu-jítsu, tem demissão revogada pela Justiça

A Justiça da 5ª Vara do Júri de São Paulo anulou a demissão do policial militar Henrique Velozo, acusado de matar o lutador de jiu-jítsu Leandro Lo. A decisão, que ocorreu na segunda-feira (13), atendeu a um pedido da defesa do agente e suspendeu o ato administrativo assinado pelo governador Tarcísio de Freitas em setembro deste ano. A anulação foi concedida por meio de uma liminar em mandado de segurança.

Em outra decisão relacionada ao caso, a Justiça também revogou, na última sexta-feira (10), a ordem que determinava a transferência de Velozo para um presídio comum. A liminar foi assinada pelo juiz Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan, que considerou que a mudança de unidade poderia ferir o princípio da presunção de inocência e comprometer a integridade física e psicológica do réu.

Com isso, Henrique Velozo continuará detido no Presídio Militar Romão Gomes, onde está desde sua prisão. O julgamento ainda não tem data marcada.

Leandro Lo, de 33 anos, foi morto em 7 de agosto de 2022, após uma discussão com Velozo durante um evento em uma casa de shows na capital paulista. Segundo as investigações, o policial teria atirado na cabeça do atleta, que era octacampeão mundial de jiu-jítsu. Velozo foi detido no dia seguinte ao crime.