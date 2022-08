Policial Militar é suspeito de atirar e matar o lutador de jiu-jitsu Leandro Lo, diz B.O

O documento oficial aponta que "conforme relatam as testemunhas, o policial, após breve discussão, se dirigiu à mesa da vítima Leandro, pegando uma garrafa da mesa, em ato contínuo a vítima se levantou, tirou a garrafa da mão do autor e, em golpe de luta, o derrubou e imobilizou".

"Neste momento", continua o boletim, "colegas da vítima separaram ambos e pediram 'para deixar isso quieto'. O autor, após se levantar, deu a volta na mesa e, de fronte a vítima, sacou sua arma e desferiu disparo, o qual atingiu a região frontal da cabeça da vítima (testa, lado esquerdo). Vítima encontra-se em estado gravíssimo no Hospital Municpal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya."

O lutador chegou a ser levado ao Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, mas teve morte cerebral confirmada. De acordo com informações da assessoria de imprensa da Polícia Militar de São Paulo, a ocorrência foi aberta à 1h57 da manhã.

Segundo o G1, o policial, já foi identificado, mas está foragido. O Esporte Clube Sírio, que sediou o show no qual ocorreu o incidente, emitiu nota de esclarecimento neste sábado.

"O ESPORTE CLUBE SIRIO se solidariza com a família do Sr. LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO LO, pelo lamentável incidente ocorrido na madrugada do dia 7 de agosto de 2022, em um evento realizado por terceiros. Informamos que estamos colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação e esperamos que o incidente seja esclarecido o mais rápido possível".

Estrela do Jiu-Jitsu baleada na cabeça

