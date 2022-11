Jornal argentino 'Olé' destaca mosaicos da torcida do Fortaleza em apelo por permanência de Vojvoda

Principal jornal argentino de esportes, o Olé repercutiu a festa da torcida do Fortaleza para Juan Pablo Vojvoda, no último domingo (6), no empate com o Atlético-GO pelo Brasileirão. Mais de 40 mil torcedores foram a Arena Castelão para pedir a permanência do treinador no clube, com direito a quatro mosaicos com imagens do treinador e da família dele.

No título "La seducción popular de Fortaleza para que Juan Pablo Vojvoda no se vaya" ou "O apelo popular do Fortaleza para que Juan Pablo Vojvoda não se vá", o periódico relembra a trajetória do argentino no clube cearense e cita o esforço do Tricolor para fazê-lo permanecer em 2023.

Legenda: Olé cita festa da torcida para Juan Pablo Vojvoda. Foto: Reprodução

O Olé destaca ainda que o trabalho de Vojvoda é com um orçamento muito melhor como times de Flamengo e Palmeiras. Outra ponto citado pelo jornal é o possível interesse de Corinthians, Santos e Atlético-MG na contratação do treinador do Tricolor do Pici, pois o contrato dele encerra ao fim da temporada.

Vojvoda afirma não ter tido conversas sobre permanência, mas a diretoria do clube já deixou claro o interesse em ter o técnico em 2023. Não por acaso a torcida preparou mosaicos com imagens dele e da família, que estava na Arena Castelão durante o jogo, e gritou 'Fica, Vojvoda!'. O Olé finaliza: 'Independente do seu futuro, o treinador argentino já carimbou uma marca indelével na história do Fortaleza."

HISTÓRIA NO FORTALEZA

Vojvoda chegou ao Fortaleza em maio de 2021. O treinador conquistou o Campeonato Cearense, foi semifinalista da Copa do Brasil e fez campanha histórica no Brasileirão ao conquistar o quarto lugar no torneio e, por consequência, a histórica e inédita vaga direta na Libertadores de 2022.

Nesta temporada, a equipe foi às oitavas da Libertadores e às quartas da Copa do Brasil. Também levou o título do Cearense. No 1º turno do Brasileirão, amargou a zona de rebaixamento, mas fez uma incrível campanha de recuperação na segunda metade. Agora, em 11º, o time ainda sonha em conquistar vaga na pré-Libertadores, mas já garantiu vaga pelo menos na Sul-Americana.

O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira (9), quando recebe o Bragantino em jogo da 37ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam às 20h30 (de Brasília). O jogo é válido pela 37ª rodada do Brasileiro.

Legenda: Torcida do Fortaleza preparou mosaicos para homenagear Vojvoda e pedir a permanência dele. Foto: Thiago Gadelha/SVM