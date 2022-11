Torcida do Fortaleza homenageia técnico Vojvoda com 4 mosaicos; veja fotos

A torcida do Fortaleza fez uma série de mosaicos em homenagem ao técnico Juan Pablo Vojvoda. O argentino foi homenageado antes da partida contra o Atlético/GO no Castelão pela 36ª rodada da Série A.

Quando o 1º mosaico foi erguido, a imagem de Vojvoda surgiu, logo depois seus três filhos e sua esposa. O detalhe é que todos eles estavam presentes do Castelão momento da homenagem.

Veja imagens do Mosaico para Vojvoda

Legenda: Vojvoda foi homenageado pela torcida do Fortaleza antes do jogo deste domingo Foto: THIAGO GADELHA

Legenda: Vojvoda é festejado pela torcida do Fortaleza enquanto mosaico é erguido Foto: THIAGO GADELHA

Legenda: Vojvoda foi homenageado pela torcida com mosaico com sua família e com dizeres: "gracias profe" Foto: BEATRIZ CARVALHO / SVM

Enquanto os outros mosaicos eram erguidos - com dizeres "Intensidad", "Gracias Prof", a torcida do Leão gritava: "Fica Vojvoda!".

O treinador argentino é um dos maiores da história do Fortaleza e definirá seu futuro ao fim da Série A do Campeonato Brasileiro. A última rodada será disputada no dia 13.

