Vojvoda agradece mosaicos e despista sobre permanência: 'todas as possibilidades estão abertas'

Ainda não se sabe o que o Fortaleza vai oferecer a Juan Pablo Vojvoda para garantir a permanência dele no comando do time em 2023. A torcida, porém, deixou o recado com Intensidad, neste domingo (6), na Arena Castelão, no jogo contra o Atlético-GO. Os mosaicos com imagens da família emocionaram o treinador. O argentino agradeceu o carinho dos tricolores e do clube. Sobre permanência, disse apenas que pensa no crescimento do clube e que as possibilidades estão abertas.

“Um sentimento único, que nunca havia experimentado. Eu estava concentrado e sabia que iam fazer um mosaico, mas achava que a surpresa ia até aí. Não esperava a foto dos meus filhos e da minha esposa no mesmo mosaico. Não esperava minha mãe e meu irmão na arquibancada. Agradeço primeiro ao torcedor do Fortaleza, a cada um. Agradeço também aos jogadores, a todo o clube, principalmente nos momentos ruins. Nesses momentos que necessitava de energia, o torcedor do Fortaleza, o dia a dia também no Pici, estava perto de gente que não conhecia, mas quem estava perto de mim, acreditava. Acreditamos sempre e vamos continuar acreditando nos objetivos que estamos buscando. Agradeço não somente por hoje, que foi muito bonito, mas também pelos momentos complicados. Nesses momentos, o torcedor do Fortaleza abraçou não só ao Vojvoda, mas também ao time. Exigiu como se deve exigir, confiou, acreditou, e o time pode superar essa situação adversa”, disse o técnico.

A conversa entre Vojvoda e a diretoria do Fortaleza ainda não ocorreu, garante o técnico. Marcelo Paz, presidente do clube, já deixou claro o desejo pela manutenção do argentino no comando do time.

“Vou analisar o crescimento do clube, vou exigir, e a diretoria exigirá também da comissão técnica. Acho que o clube tem tudo para continuar crescendo e vamos escolher o melhor sempre para o Fortaleza. Também tenho que analisar também o que é melhor para mim, e o Fortaleza é um grande clube que também vai lutar pelo melhor. Tenho um sentimento que vai permanecer durante toda a vida sobre esses momentos que vivi em Fortaleza e podemos continuar tb, mas para isso necessitamos de uma conversa, analisar e a partir daí vamos tomar uma decisão. Não vou demorar muito. Vamos terminar este Campeonato Brasileiro e decidir, porque o clube merece uma resposta e eu também. Vamos fazer tudo com o máximo profissionalismo”, explicou Vojvoda.

Vojvoda ainda citou aspectos considerados importantes para a negociação com foco na permanência dele para a próxima temporada. Além da confiança da família, o técnico ressalta que não deve demorar a dar uma resposta.

“O projeto esportivo é importante para o clube. O clube vem de uma sequência de 5 ou 6 anos atrás de Série C, Série B, agora conseguimos continuidade na Série A, classificação para copa internacional. Mas o clube tem que continuar crescendo. Quero continuar crescendo profissionalmente, e o clube necessita crescer também. Marcelo Paz e toda a diretoria tem essa mentalidade. Mas também fazer as coisas com responsabilidade. Eu compreendo a situação do clube, eles compreendem também as minhas ambições. A ambição da comissão técnica é projeto desportivo, a família graças a Deus está unida, e tenho esse apoio. Mas não vou demorar. vamos sentar e conversar, tenho uma boa relação com a diretoria e tenho que continuar desse jeito. Todas as possibilidades estão abertas”, concluiu.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: