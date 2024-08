Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (20)

A agenda do futebol nesta terça-feira (20) conta com muitos jogos. Partidas de diferentes competições movimentam os gramados ao redor do mundo nesta terça e serão transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (20)

PRÉ-CHAMPIONS LEAGUE

16h00 | Dinamo Zagreb x Qarabag | MAX

16h00 | Bodo/Glimt x Estrela Vermelha | Space; MAX

16h00 | Lille x Slavia Praha | SBT; TNT; MAX

COPA LIBERTADORES

19h00 | Fluminense x Grêmio | ESPN; Disney+

21h30 | Atlético-MG x San Lorenzo | Paramount+

21h30 | Junior Barranquila x Colo-Colo | Paramount+

COPA SUL-AMERICANA

19h00 | Racing Club x Huachipato | ESPN 4; Disney+

21h30 | Corinthians x RB Bragantino | SBT; ESPN; Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

19h00 | Novorizontino x Ituano | SporTV; Premiere FC

21h00 | Amazonas x Ponte Preta | TV Brasil; Premiere 2; Canal Goat

21h30 | Operário-PR x Vila Nova | SporTV; Premiere F