Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (24)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (24) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (24)

MUNDIAL FEMININO SUB-17

10h | Equador sub-17 (F) x China sub-17 (F) | FIFA+

10h | Noruega sub-17 (F) x Estados Unidos sub-17 (F) | FIFA+

16h | Brasil sub-17 (F) x Itália sub-17 (F) | CazéTV e FIFA+

16h | Costa Rica sub-17 (F) x Marrocos sub-17 (F) | FIFA+

16h | Holanda sub-17 (F) x Coreia do Norte sub-17 (F) | FIFA+

16h | México sub-17 (F) x Camarões sub-17 (F) | FIFA+

AMISTOSO FEMININO SUB-19

11h | Alemanha sub-19 (F) x Noruega sub-19 (F) | FIFA+

CAMPEONATO SAUDITA

11h45 | Al Fateh x Al Ettifaq | BandSports

12h30 | NEOM x Al Khaleej | Canal GOAT

15h | Al Ittihad x Al Hilal | Sportv e Canal GOAT

CAMPEONATO LETÃO

12h | Riga x Tukums | Canal GOAT e OneFootball

NATIONS LEAGUE FEMININA (SEMIFINAIS)

12h45 | Alemanha (F) x França (F) | ESPN 4 e Disney+

15h | Espanha (F) x Suécia (F) | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO (2ª DIVISÃO)

13h30 | Greuther Furth x Karlsruher | OneFootball

13h30 | Schalke 04 x SV Darmstadt 98 | OneFootball

CAMPEONATO FRANCÊS (2ª DIVISÃO)

15h | Le Mans x Boulogne | SportyNet (TV fechada e YouTube)

CAMPEONATO ALEMÃO

15h30 | Werder Bremen x Union Berlin | Sportv 2, Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO ITALIANO

15h45 | Milan x Pisa | ESPN e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

16h | Leeds x West Ham | Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)

CAMPEONATO ESPANHOL

16h | Real Sociedad x Sevilla | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)

16h | Preston x Sheffield United | Disney+

PAULISTÃO SUB-20

16h | Palmeiras sub-20 x Santos sub-20 | TNT Sports e Ulisses TV (YouTube)

CAMPEONATO COLOMBIANO

18h | Alianza x La Equidad | Fanatiz

20h | Fortaleza x Deportivo Pasto | Fanatiz

22h10 | Deportivo Pereira x Águilas Doradas | Fanatiz

BRASILEIRÃO SÉRIE B

19h | Novorizontino x Botafogo-SP | Disney+

21h35 | Cuiabá x Remo | RedeTV!, ESPN, SportyNet, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)

COPA DA ARGENTINA

22h10 | Independiente Rivadavia x River Plate | Xsports

MLS

21h | Inter Miami x Nashville | Apple TV+

CAMPEONATO JAPONÊS