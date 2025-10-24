Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (24)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 24 de outubro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:13)
Jogada
Legenda: Lionel Messi em ação pelo Inter Miami
Foto: Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (24) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (24)

MUNDIAL FEMININO SUB-17

  • 10h | Equador sub-17 (F) x China sub-17 (F) | FIFA+
  • 10h | Noruega sub-17 (F) x Estados Unidos sub-17 (F) | FIFA+
  • 16h | Brasil sub-17 (F) x Itália sub-17 (F) | CazéTV e FIFA+
  • 16h | Costa Rica sub-17 (F) x Marrocos sub-17 (F) | FIFA+
  • 16h | Holanda sub-17 (F) x Coreia do Norte sub-17 (F) | FIFA+
  • 16h | México sub-17 (F) x Camarões sub-17 (F) | FIFA+

AMISTOSO FEMININO SUB-19

  • 11h | Alemanha sub-19 (F) x Noruega sub-19 (F) | FIFA+

CAMPEONATO SAUDITA

  • 11h45 | Al Fateh x Al Ettifaq | BandSports
  • 12h30 | NEOM x Al Khaleej | Canal GOAT
  • 15h | Al Ittihad x Al Hilal | Sportv e Canal GOAT

CAMPEONATO LETÃO

  • 12h | Riga x Tukums | Canal GOAT e OneFootball

NATIONS LEAGUE FEMININA (SEMIFINAIS)

  • 12h45 | Alemanha (F) x França (F) | ESPN 4 e Disney+
  • 15h | Espanha (F) x Suécia (F) | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO (2ª DIVISÃO)

  • 13h30 | Greuther Furth x Karlsruher | OneFootball
  • 13h30 | Schalke 04 x SV Darmstadt 98 | OneFootball

CAMPEONATO FRANCÊS (2ª DIVISÃO)

  • 15h | Le Mans x Boulogne | SportyNet (TV fechada e YouTube)

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 15h30 | Werder Bremen x Union Berlin | Sportv 2, Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO ITALIANO

  • 15h45 | Milan x Pisa | ESPN e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 16h | Leeds x West Ham | Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 16h | Real Sociedad x Sevilla | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)

  • 16h | Preston x Sheffield United | Disney+

PAULISTÃO SUB-20

  • 16h | Palmeiras sub-20 x Santos sub-20 | TNT Sports e Ulisses TV (YouTube)

CAMPEONATO COLOMBIANO

  • 18h | Alianza x La Equidad | Fanatiz
  • 20h | Fortaleza x Deportivo Pasto | Fanatiz
  • 22h10 | Deportivo Pereira x Águilas Doradas | Fanatiz

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h | Novorizontino x Botafogo-SP | Disney+
  • 21h35 | Cuiabá x Remo | RedeTV!, ESPN, SportyNet, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)

COPA DA ARGENTINA

  • 22h10 | Independiente Rivadavia x River Plate | Xsports

MLS

  • 21h | Inter Miami x Nashville | Apple TV+

CAMPEONATO JAPONÊS

  • 2h | Kyoto Sanga x Kashima Antlers | Canal GOAT
  • 2h | Urawa Red Diamonds x Machida Zelvia | Canal GOAT
