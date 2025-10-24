Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (24)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 24 de outubro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (24) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (24)
MUNDIAL FEMININO SUB-17
- 10h | Equador sub-17 (F) x China sub-17 (F) | FIFA+
- 10h | Noruega sub-17 (F) x Estados Unidos sub-17 (F) | FIFA+
- 16h | Brasil sub-17 (F) x Itália sub-17 (F) | CazéTV e FIFA+
- 16h | Costa Rica sub-17 (F) x Marrocos sub-17 (F) | FIFA+
- 16h | Holanda sub-17 (F) x Coreia do Norte sub-17 (F) | FIFA+
- 16h | México sub-17 (F) x Camarões sub-17 (F) | FIFA+
AMISTOSO FEMININO SUB-19
- 11h | Alemanha sub-19 (F) x Noruega sub-19 (F) | FIFA+
CAMPEONATO SAUDITA
- 11h45 | Al Fateh x Al Ettifaq | BandSports
- 12h30 | NEOM x Al Khaleej | Canal GOAT
- 15h | Al Ittihad x Al Hilal | Sportv e Canal GOAT
CAMPEONATO LETÃO
- 12h | Riga x Tukums | Canal GOAT e OneFootball
NATIONS LEAGUE FEMININA (SEMIFINAIS)
- 12h45 | Alemanha (F) x França (F) | ESPN 4 e Disney+
- 15h | Espanha (F) x Suécia (F) | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO (2ª DIVISÃO)
- 13h30 | Greuther Furth x Karlsruher | OneFootball
- 13h30 | Schalke 04 x SV Darmstadt 98 | OneFootball
CAMPEONATO FRANCÊS (2ª DIVISÃO)
- 15h | Le Mans x Boulogne | SportyNet (TV fechada e YouTube)
CAMPEONATO ALEMÃO
- 15h30 | Werder Bremen x Union Berlin | Sportv 2, Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO ITALIANO
- 15h45 | Milan x Pisa | ESPN e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 16h | Leeds x West Ham | Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
CAMPEONATO ESPANHOL
- 16h | Real Sociedad x Sevilla | ESPN 3 e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)
- 16h | Preston x Sheffield United | Disney+
PAULISTÃO SUB-20
- 16h | Palmeiras sub-20 x Santos sub-20 | TNT Sports e Ulisses TV (YouTube)
CAMPEONATO COLOMBIANO
- 18h | Alianza x La Equidad | Fanatiz
- 20h | Fortaleza x Deportivo Pasto | Fanatiz
- 22h10 | Deportivo Pereira x Águilas Doradas | Fanatiz
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h | Novorizontino x Botafogo-SP | Disney+
- 21h35 | Cuiabá x Remo | RedeTV!, ESPN, SportyNet, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
COPA DA ARGENTINA
- 22h10 | Independiente Rivadavia x River Plate | Xsports
MLS
- 21h | Inter Miami x Nashville | Apple TV+
CAMPEONATO JAPONÊS
- 2h | Kyoto Sanga x Kashima Antlers | Canal GOAT
- 2h | Urawa Red Diamonds x Machida Zelvia | Canal GOAT
