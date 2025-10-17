Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (17)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 17 de outubro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:08)
Jogada
Legenda: Dembelé durante PSG x Aston Villa na Champions League 2024/2025
Foto: Sameer Al-Doumy / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (17) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (17)

CAMPEONATO JAPONÊS

  • 7h | Sanfrecce Hiroshima x FC Tokyo | Xsports e Canal GOAT
  • 7h | Vissel Kobe x Kashima Antlers | Canal GOAT

CAMPEONATO EGÍPCIO

  • 11h | Wadi Degla x Modern Sport | Link Sport Club Podcast
  • 14h | Al Mokawloon x ENPPI | Link Sport Club Podcast

CAMPEONATO SAUDITA

  • 12h05 | Al Fayha x Al Ittihad | Canal GOAT e BandSports
  • 15h | Al Ahli x Al Shabab | Canal GOAT

CAMPEONATO ALEMÃO (2ª DIVISÃO)

  • 13h30 | Hannover x Schalke 04 | Canal GOAT e OneFootball
  • 13h30 | Fortuna Düsseldorf x Eintracht Braunschweig | OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO

  • 13h30 | SGS Essen x Hoffenheim | DAZN

CAMPEONATO ALEMÃO (3ª DIVISÃO)

  • 14h | Erzgebirge Aue x Waldhof Mannheim | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO HOLANDÊS (2ª DIVISÃO)

  • 15h | Jong Ajax x Jong PSV | Canal CaloSalvador

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 15h30 | Union Berlin x Borussia Mönchengladbach | Canal GOAT, Sportv e OneFootball

CAMPEONATO ITALIANO (2ª DIVISÃO)

  • 15h30 | Virtus Ertella x Sampdoria | OneFootball

CAMPEONATO ITALIANO (3ª DIVISÃO)

  • 15h30 | Alcione x Inter de Milão sub-23 | OneFootball

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 15h45 | PSG x Strasbourg | CazéTV

CAMPEONATO BELGA

  • 15h45 | Standard Liège x Royal Antuérpia | DAZN

CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)

  • 16h | Middlesbrough x Ipswich | ESPN 2 e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL (2ª DIVISÃO)

  • 16h | Oviedo x Espanyol | ESPN 3 e Disney+

MUNDIAL FEMININO SUB-17

  • 16h | Marrocos sub-17 x Brasil sub-17 | CazéTV e FIFA+

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 19h | Racing x Aldosivi | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO URUGUAIO

  • 20h | Boston River x Danubio | Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 20h | Amazonas x Novorizontino | SportyNet, ESPN e Disney+

CAMPEONATO MEXICANO

  • 0h | Atlético San Luis x Atlas | Disney+
Assuntos Relacionados
Foto de Dembelé durante PSG x Aston Villa na Champions League 2024/2025

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (17)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 17 de outubro de 2025

Daniel Farias Há 12 minutos

Jogada

Ceará x Traipu/AL pelo Brasileiro de Futsal: veja horário, onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileiro de Futsal

Vladimir Marques Há 18 minutos

Jogada

Fortaleza pode ter até 10 desfalques contra o Cruzeiro no sábado; Veja lista

Tricolor de Aço enfrenta a Raposa no Mineirão pela 29ª rodada da Série A

Vladimir Marques 16 de Outubro de 2025
jogadora

Jogada

Ceará e Fortaleza empatam no 1º Clássico-Rainha do Campeonato Cearense de 2025

Equipes se enfrentaram no Estádio Franzé Moraes

Crisneive Silveira 16 de Outubro de 2025
Imagem do árbitro durante a Copa do Mundo

Jogada

Árbitro detalha expulsões em súmula de Fortaleza x Vasco: 'Soco na cabeça'

Equipes se enfrentaram na Arena Castelão

Crisneive Silveira 16 de Outubro de 2025
Campeonato Brasileiro de futsal: veja campanha e como chega o Ceará para as quartas

Jogada

Campeonato Brasileiro de futsal: veja campanha e como chega o Ceará para as quartas

Os destaques são o ala Rafinha, artilheiro com sete gols, e o goleiro Thiago Soares

Daniel Farias 16 de Outubro de 2025