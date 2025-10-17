Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (17)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 17 de outubro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (17) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (17)
CAMPEONATO JAPONÊS
- 7h | Sanfrecce Hiroshima x FC Tokyo | Xsports e Canal GOAT
- 7h | Vissel Kobe x Kashima Antlers | Canal GOAT
CAMPEONATO EGÍPCIO
- 11h | Wadi Degla x Modern Sport | Link Sport Club Podcast
- 14h | Al Mokawloon x ENPPI | Link Sport Club Podcast
CAMPEONATO SAUDITA
- 12h05 | Al Fayha x Al Ittihad | Canal GOAT e BandSports
- 15h | Al Ahli x Al Shabab | Canal GOAT
CAMPEONATO ALEMÃO (2ª DIVISÃO)
- 13h30 | Hannover x Schalke 04 | Canal GOAT e OneFootball
- 13h30 | Fortuna Düsseldorf x Eintracht Braunschweig | OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO
- 13h30 | SGS Essen x Hoffenheim | DAZN
CAMPEONATO ALEMÃO (3ª DIVISÃO)
- 14h | Erzgebirge Aue x Waldhof Mannheim | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO HOLANDÊS (2ª DIVISÃO)
- 15h | Jong Ajax x Jong PSV | Canal CaloSalvador
CAMPEONATO ALEMÃO
- 15h30 | Union Berlin x Borussia Mönchengladbach | Canal GOAT, Sportv e OneFootball
CAMPEONATO ITALIANO (2ª DIVISÃO)
- 15h30 | Virtus Ertella x Sampdoria | OneFootball
CAMPEONATO ITALIANO (3ª DIVISÃO)
- 15h30 | Alcione x Inter de Milão sub-23 | OneFootball
CAMPEONATO FRANCÊS
- 15h45 | PSG x Strasbourg | CazéTV
CAMPEONATO BELGA
- 15h45 | Standard Liège x Royal Antuérpia | DAZN
CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)
- 16h | Middlesbrough x Ipswich | ESPN 2 e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL (2ª DIVISÃO)
- 16h | Oviedo x Espanyol | ESPN 3 e Disney+
MUNDIAL FEMININO SUB-17
- 16h | Marrocos sub-17 x Brasil sub-17 | CazéTV e FIFA+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 19h | Racing x Aldosivi | ESPN 3 e Disney+
CAMPEONATO URUGUAIO
- 20h | Boston River x Danubio | Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 20h | Amazonas x Novorizontino | SportyNet, ESPN e Disney+
CAMPEONATO MEXICANO
- 0h | Atlético San Luis x Atlas | Disney+
