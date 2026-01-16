Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (16)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 16 de janeiro de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Dembelé durante PSG x Aston Villa na Champions League 2024/2025
Foto: Sameer Al-Doumy / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (16) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (16)

CAMPEONATO SAUDITA

  • 10h40 | Al Najma x Al Fateh | Canal GOAT
  • 14h30 | Al Ittihad x Al Ettifaq | Canal GOAT, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 14h30 | Fortuna Düsseldorf x Arminia Bielefeld | OneFootball
  • 14h30 | Eintracht Braunschweig x Magdeburg | OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)

  • 15h | Jahn Regensburg x Ingolstadt | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h | Rodez x Le Mans | SportyNet (TV e YouTube)

COPINHA

  • 16h | Atlético-PI x Guanabara City | CazéTV
  • 18h30 | Grêmio x América-RN | Xsports
  • 20h45 | Ceará x XV de Jaú | Xsports
  • 21h30 | Cruzeiro x Santos | CazéTV

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 16h30 | Werder Bremen x Eintracht Frankfurt | Xsports, Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h30 | Castellón x Leganés | Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

  • 16h45 | Pisa x Atalanta | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 17h | PSG x Lille | CazéTV

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 17h | Espanyol x Girona | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 17h | West Bromwich x Middlesbrough | ESPN 2 e Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 17h15 | Sporting x Casa Pia | ESPN e Disney+

CAMPEONATO CEARENSE

  • 18h | Ferroviário x Horizonte | TVC e FCFTV

SÉRIE COLÔMBIA

  • 18h15 | Cúcuta Deportivo x Huracán | Disney+

SÉRIE RIO DE LA PLATA

  • 21h | Independiente x Montevideo Wanderers | Disney+
