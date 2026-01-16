Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (16)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 16 de janeiro de 2026
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (16) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (16)
CAMPEONATO SAUDITA
- 10h40 | Al Najma x Al Fateh | Canal GOAT
- 14h30 | Al Ittihad x Al Ettifaq | Canal GOAT, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 14h30 | Fortuna Düsseldorf x Arminia Bielefeld | OneFootball
- 14h30 | Eintracht Braunschweig x Magdeburg | OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)
- 15h | Jahn Regensburg x Ingolstadt | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h | Rodez x Le Mans | SportyNet (TV e YouTube)
COPINHA
- 16h | Atlético-PI x Guanabara City | CazéTV
- 18h30 | Grêmio x América-RN | Xsports
- 20h45 | Ceará x XV de Jaú | Xsports
- 21h30 | Cruzeiro x Santos | CazéTV
CAMPEONATO ALEMÃO
- 16h30 | Werder Bremen x Eintracht Frankfurt | Xsports, Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h30 | Castellón x Leganés | Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
- 16h45 | Pisa x Atalanta | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS
- 17h | PSG x Lille | CazéTV
CAMPEONATO ESPANHOL
- 17h | Espanyol x Girona | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 17h | West Bromwich x Middlesbrough | ESPN 2 e Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 17h15 | Sporting x Casa Pia | ESPN e Disney+
CAMPEONATO CEARENSE
- 18h | Ferroviário x Horizonte | TVC e FCFTV
SÉRIE COLÔMBIA
- 18h15 | Cúcuta Deportivo x Huracán | Disney+
SÉRIE RIO DE LA PLATA
- 21h | Independiente x Montevideo Wanderers | Disney+
