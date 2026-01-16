Diário do Nordeste
Ferroviário x Horizonte: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Cearense

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Ferroviário enfrenta o Horizonte nesta sexta-feira (16)
Foto: Divulgação / Ferroviário
Ferroviário e Horizonte se enfrentam nesta sexta-feira (16) às 19 horas, no Presidente Vargas, pela abertura da 4ª rodada do Campeonato Cearense 2026. 
 
A partida é um confronto direto pelo Grupo A mirando a classificação para a 2ª Fase. As duas equipes tem 4 pontos em duas rodadas e quem vencer, garante vaga na 2ª Fase.
 

Onde Assistir

A partida será transmitida pela FCF TV. A Verdinha 92,5 também acompanhará a partida.
 

Palpites

 
Como chegam as equipes

 
O Tubarão da Barra vem empolgado após boa atuação contra o Fortaleza. O time empatou em 0x0 com um jogador a menos por todo 2º tempo e mostrou força.
 
O técnico Nuno Pereira não terá o zagueiro Bruno Miranda, expulso contra o Fortaleza. No lugar dele, deve jogar Iago.
 
Legenda: O Horizonte vem de vitória diante do Maracanã fora de casa
Foto: João Vitor Paiva / Horizonte FC
 
O Galo do Tabuleiro também chega motivado para o confronto. O time venceu o Maracanã fora de casa na rodada anterior por 2x1 e chega com chances de classificação.
 
Para a partida, o Galo não contará com o treinador Adriano Albino na beira do campo. Ele cumprirá suspensão após expulsão na vitória por 2 a 1 sobre o Maracanã, na última terça-feira (13). O time será comandado pelo auxiliar técnico Juliano Maia. O preparador físico Ricardo Alexandre também está fora da partida pelo mesmo motivo.
 

Prováveis Escalações

Ferroviário
 
Sivaldo, Ramires, Léo Paraíso, Iago, Pedrinho, Lucas Black, Luan, Thalisson, Mena, Felipe Sales, Jefinho. Técnico: Nuno Pereira
 
Horizonte
 
Frank, Daelson Moura, Tiago Bettim, Rafael Augusto, Max Silva, Ramos, Lauro Max, Paulinho P10, Betinho, Willian Anicete e Alex Cícero. Técnico: Ricardo Alexandre
 
Arbitragem
 
Árbitro: Naydson Albuquerque
Assistente 1: Yuri Cunha
Assistente 2: Janaina Lima
