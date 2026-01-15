Pochettino se manifesta sobre briga envolvendo vizinhos e jogadores do Fortaleza: 'Não tenha culpa'

Meia do Fortaleza e autor de dois gols na vitória diante do Quixadá, Tomás Pochettino se manifestou pela primeira vez sobre a briga generalizada em que ele e outros jogadores do clube se envolveram. O atleta falou nesta quinta-feira (15), após a partida do Campeonato Cearense no Estádio Presidente Vargas.

Viralizaram esse vídeo. Muito antes desse aconteceu outra coisa. Eles querem se vitimizar. Ele deu um soco em mim primeiro, mas não saiu no vídeo. Mas não quero falar mais disso. Saiu, já está, há que assumir a responsabilidade. Quem me conhece sabe que eu não sou um cara chato, que quer brigar. Se nota em campo também. Estou tranquilo com o que fez, pois não tenho culpa nenhuma. Pochettino Jogador do Fortaleza

ENTENDA O CASO

A briga ocorreu na manhã do dia 1º de janeiro deste ano. O motivo teria sido um discussão por causa do alto volume do som na casa de Mancuso, onde ele e Herrera também estavam, além de outras seis pessoas.

Então, um vizinho foi até a residência do jogador para reclamar. Ele afirmou ter sido mordido no nariz por Herrera. Um vídeo com cenas em que aparecem nove pessoas, incluindo os atletas do Tricolor do Pici, foi divulgado pelo g1.

Mancuso também falou sobre o tema, em publicação no Instagram, e relatou que o vizinho invadiu a residência dele e fez ameaças. O Fortaleza informou que segue acompanhando o caso e prestando apoio aos atletas.