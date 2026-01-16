Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (16)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:24)
Jogada
Legenda: Jogadores do Chicago Bulls em ação na NBA
Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta sexta-feira (16) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (16), NA NBA

  • 21h | Indiana Pacers x New Orleans Pelicans | League Pass
  • 21h | Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers | League Pass
  • 21h30 | Brooklyn Nets x Chicago Bulls | ESPN 2 e Disney+
  • 21h30 | Toronto Raptors x LA Clippers | League Pass
  • 23h30 | Houston Rockets x Minnesota Timberwolves | ESPN 2 e Disney+
  • 0h | Sacramento Kings x Washington Wizards | League Pass
