Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (16)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
(Atualizado às 10:24)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta sexta-feira (16) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (16), NA NBA
- 21h | Indiana Pacers x New Orleans Pelicans | League Pass
- 21h | Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers | League Pass
- 21h30 | Brooklyn Nets x Chicago Bulls | ESPN 2 e Disney+
- 21h30 | Toronto Raptors x LA Clippers | League Pass
- 23h30 | Houston Rockets x Minnesota Timberwolves | ESPN 2 e Disney+
- 0h | Sacramento Kings x Washington Wizards | League Pass
