Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (25)

Copa América Feminina e o encerramento do primeiro turno do Brasileirão marcam esta segunda-feira (25) de futebol. Além disso, jogos nas Séries B e C do torneio nacional. Confira a agenda de jogos e as transmissões.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (25)

BRASILEIRÃO

20h - Coritiba x Cuiabá - Premiere

SÉRIE B

19h - Criciúma x CSA -SporTV e Premiere

19h - Operário-PR x Tombense - Premiere e Globo Play

SÉRIE C

18h - Paysandu x Figueirense - DAZN e DSports

20h - Mirassol x Confiança - DAZN e DSports

20h30 - Volta Redonda x Ypiranga-RS - NSports

COPA AMÉRICA FEMININA (SEMIFINAL)

21h - Colômbia x Argentina - SporTV 3

