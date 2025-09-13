Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (13)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 13 de julho de 2025

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fluminense x Corinthians se enfrentam pela 23ª rodada da Série A neste sábado, às 21h, no Maracanã
Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (13) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (13)

BRASILEIRÃO SÉRIE A

16h | Fortaleza x Vitória | Premiere
16h | Grêmio x Mirassol | Premiere
18h30 | Palmeiras x Internacional | Sportv e Premiere
21h | Fluminense x Corinthians | Record, CazéTV e Premiere

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

16h | Paysandu x América-MG | RedeTV!, Desimpedidos, ESPN, SportyNet e Disney+
18h30 | Vila Nova x Remo | SportyNet e Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C

17h | Náutico x Guarani | DAZN e SportyNet (PPV, TV fechada e YouTube)
19h30 | Caxias x São Bernardo | SportyNet (PPV, TV fechada e YouTube)

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D (SEMIFINAL)

16h | Barra x Inter de Limeira | Metrópoles (YouTube)

COPA PAULISTA

16h | Grêmio Prudente x Francana | Paulistão (YouTube)
16h | São José x Comercial | Ulisses TV (YouTube)
18h | XV de Piracicaba x Oeste | Paulistão (YouTube)

CAMPEONATO ALEMÃO

10h30 | FC Heidenheim x Borussia Dortmund | Sportv, CazéTV e OneFootball
10h30 | Freiburg x Stuttgart | Canal GOAT e OneFootball
10h30 | Mainz 05 x RB Leipzig | SportyNet e OneFootball
10h30 | Union Berlin x Hoffenheim | OneFootball
10h30 | Wolfsburg x FC Koln | OneFootball
13h30 | Bayern de Munique x Hamburgo | SportyNet, Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO INGLÊS

8h30 | Arsenal x Nottingham Forest | ESPN e Disney+
11h | Bournemouth x Brighton | Disney+
11h | Crystal Palace x Sunderland | Disney+
11h | Everton x Aston Villa | Disney+
11h | Fulham x Leeds United | ESPN 2 e Disney+
11h | Newcastle x Wolves | ESPN e Disney+
13h30 | West Ham x Tottenham | Disney+
16h | Brentford x Chelsea | Xsports e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

9h | Getafe x Real Oviedo | Disney+
11h15 | Real Sociedad x Real Madrid | Disney+
13h30 | Athletic Bilbao x Alavés | Disney+
16h | Atlético de Madrid x Villarreal | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

10h | Cagliari x Parma | Disney+
13h | Juventus x Inter de Milão | ESPN e Disney+
15h45 | Fiorentina x Napoli | Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

16h05 | Auxerre x Monaco | CazéTV

CAMPEONATO HOLANDÊS

11h30 | Ajax x Zwolle | Disney+
13h45 | NEC Nijmegen x PSV | Disney+
16h | Feyenoord x Heerenveen | Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

16h30 | Famalicão x Sporting | ESPN 2 e Disney+

CAMPEONATO UCRANIANO

9h30 | Obolon Kiev x Dínamo de Kiev | OneFootball
12h | Metalist 1925 x Shakhtar Donetsk | OneFootball

CAMPEONATO NORUEGUÊS

11h | Molde x Fredrikstad | OneFootball
13h | Brann x Valerenga | OneFootball

CAMPEONATO NORTE-IRLANDÊS

11h | Larne x Glenavon | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO LETÃO

12h | Riga x Auda | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO ESLOVACO

15h30 | Zilina x Slovan Bratislava | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO ITALIANO (SEGUNDA DIVISÃO)

14h30 | Sampdoria x Cesena | SportyNet (YouTube)

CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)

8h | Karlsruher x Nurnberg | OneFootball
8h | Schalke 04 x Holstein Kiel | Canal GOAT e OneFootball
8h | SV Darmstadt 98 x Eintracht Braunschweig | OneFootball
15h30 | Hannover x Hertha Berlin | Rede Contínua Sports e OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)

9h | Ingolstadt 04 x Schweinfurt | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO SAUDITA

12h45 | Al Okhdood x Al Taawoun | BandSports e Canal GOAT
15h | Al Hilal x Al Qadisiya | Sportv e Canal GOAT

CAMPEONATO ARGENTINO

19h | Estudiantes x River Plate | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

13h | Racing x Boston River | Disney+
15h30 | Liverpool x Peñarol | Disney+
18h | Cerro Largo x Defensor Sporting | Disney+

CAMPEONATO MEXICANO

00h15 | Club América-MEX x Chivas Guadalajara | SportyNet (TV fechada e YouTube)

MLS

20h30 | Atlanta United x Columbus Crew | Apple TV+
20h30 | Charlotte FC x Inter Miami | Apple TV+
20h30 | CF Montréal x St. Louis City | Apple TV+
20h30 | DC United x Orlando City | Apple TV+
20h30 | FC Cincinnati x Nashville | Apple TV+
20h30 | New England Revolution x Toronto FC | Apple TV+
21h30 | Chicago Fire x New York City | Apple TV+
21h30 | FC Dallas x Austin FC | Apple TV+
21h30 | San Jose Earthquakes x Los Angeles FC | Apple TV+
21h30 | Seattle Sounders x Los Angeles Galaxy | Apple TV+
22h30 | Colorado Rapids x Houston Dynamo | Apple TV+
22h30 | Real Salt Lake x Sporting Kansas City | Apple TV+
22h30 | Vancouver Whitecaps x Philadelphia Union | Apple TV+
23h30 | Portland Timbers x New York Red Bulls | Apple TV+
23h30 | San Diego FC x Minnesota United | Apple TV+

NWSL (LIGA FEMININA DOS EUA)

20h30 | Kansas City Current x Washington Spirit | Canal GOAT

