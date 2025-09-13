Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (13)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 13 de julho de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (13) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (13)
BRASILEIRÃO SÉRIE A
16h | Fortaleza x Vitória | Premiere
16h | Grêmio x Mirassol | Premiere
18h30 | Palmeiras x Internacional | Sportv e Premiere
21h | Fluminense x Corinthians | Record, CazéTV e Premiere
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B
16h | Paysandu x América-MG | RedeTV!, Desimpedidos, ESPN, SportyNet e Disney+
18h30 | Vila Nova x Remo | SportyNet e Disney+
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C
17h | Náutico x Guarani | DAZN e SportyNet (PPV, TV fechada e YouTube)
19h30 | Caxias x São Bernardo | SportyNet (PPV, TV fechada e YouTube)
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D (SEMIFINAL)
16h | Barra x Inter de Limeira | Metrópoles (YouTube)
COPA PAULISTA
16h | Grêmio Prudente x Francana | Paulistão (YouTube)
16h | São José x Comercial | Ulisses TV (YouTube)
18h | XV de Piracicaba x Oeste | Paulistão (YouTube)
CAMPEONATO ALEMÃO
10h30 | FC Heidenheim x Borussia Dortmund | Sportv, CazéTV e OneFootball
10h30 | Freiburg x Stuttgart | Canal GOAT e OneFootball
10h30 | Mainz 05 x RB Leipzig | SportyNet e OneFootball
10h30 | Union Berlin x Hoffenheim | OneFootball
10h30 | Wolfsburg x FC Koln | OneFootball
13h30 | Bayern de Munique x Hamburgo | SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO INGLÊS
8h30 | Arsenal x Nottingham Forest | ESPN e Disney+
11h | Bournemouth x Brighton | Disney+
11h | Crystal Palace x Sunderland | Disney+
11h | Everton x Aston Villa | Disney+
11h | Fulham x Leeds United | ESPN 2 e Disney+
11h | Newcastle x Wolves | ESPN e Disney+
13h30 | West Ham x Tottenham | Disney+
16h | Brentford x Chelsea | Xsports e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
9h | Getafe x Real Oviedo | Disney+
11h15 | Real Sociedad x Real Madrid | Disney+
13h30 | Athletic Bilbao x Alavés | Disney+
16h | Atlético de Madrid x Villarreal | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
10h | Cagliari x Parma | Disney+
13h | Juventus x Inter de Milão | ESPN e Disney+
15h45 | Fiorentina x Napoli | Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
16h05 | Auxerre x Monaco | CazéTV
CAMPEONATO HOLANDÊS
11h30 | Ajax x Zwolle | Disney+
13h45 | NEC Nijmegen x PSV | Disney+
16h | Feyenoord x Heerenveen | Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
16h30 | Famalicão x Sporting | ESPN 2 e Disney+
CAMPEONATO UCRANIANO
9h30 | Obolon Kiev x Dínamo de Kiev | OneFootball
12h | Metalist 1925 x Shakhtar Donetsk | OneFootball
CAMPEONATO NORUEGUÊS
11h | Molde x Fredrikstad | OneFootball
13h | Brann x Valerenga | OneFootball
CAMPEONATO NORTE-IRLANDÊS
11h | Larne x Glenavon | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO LETÃO
12h | Riga x Auda | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO ESLOVACO
15h30 | Zilina x Slovan Bratislava | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO ITALIANO (SEGUNDA DIVISÃO)
14h30 | Sampdoria x Cesena | SportyNet (YouTube)
CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)
8h | Karlsruher x Nurnberg | OneFootball
8h | Schalke 04 x Holstein Kiel | Canal GOAT e OneFootball
8h | SV Darmstadt 98 x Eintracht Braunschweig | OneFootball
15h30 | Hannover x Hertha Berlin | Rede Contínua Sports e OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)
9h | Ingolstadt 04 x Schweinfurt | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO SAUDITA
12h45 | Al Okhdood x Al Taawoun | BandSports e Canal GOAT
15h | Al Hilal x Al Qadisiya | Sportv e Canal GOAT
CAMPEONATO ARGENTINO
19h | Estudiantes x River Plate | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
13h | Racing x Boston River | Disney+
15h30 | Liverpool x Peñarol | Disney+
18h | Cerro Largo x Defensor Sporting | Disney+
CAMPEONATO MEXICANO
00h15 | Club América-MEX x Chivas Guadalajara | SportyNet (TV fechada e YouTube)
MLS
20h30 | Atlanta United x Columbus Crew | Apple TV+
20h30 | Charlotte FC x Inter Miami | Apple TV+
20h30 | CF Montréal x St. Louis City | Apple TV+
20h30 | DC United x Orlando City | Apple TV+
20h30 | FC Cincinnati x Nashville | Apple TV+
20h30 | New England Revolution x Toronto FC | Apple TV+
21h30 | Chicago Fire x New York City | Apple TV+
21h30 | FC Dallas x Austin FC | Apple TV+
21h30 | San Jose Earthquakes x Los Angeles FC | Apple TV+
21h30 | Seattle Sounders x Los Angeles Galaxy | Apple TV+
22h30 | Colorado Rapids x Houston Dynamo | Apple TV+
22h30 | Real Salt Lake x Sporting Kansas City | Apple TV+
22h30 | Vancouver Whitecaps x Philadelphia Union | Apple TV+
23h30 | Portland Timbers x New York Red Bulls | Apple TV+
23h30 | San Diego FC x Minnesota United | Apple TV+
NWSL (LIGA FEMININA DOS EUA)
20h30 | Kansas City Current x Washington Spirit | Canal GOAT