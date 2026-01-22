Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (22)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Memphis Depay comemora gol marcado com a camisa do Corinthians
Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (22) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (22)

CAMPEONATO CEARENSE

  • 20h30 | Horizonte x Fortaleza | Instagram e Facebook do Jogada e site do Diário do Nordeste

CAMPEONATO EGÍPCIO

  • 12h | Wadi Degla x Ghazl Al Mahalla | Link Sport Club Podcast
  • 15h | Ismaily x Al Mokawloon | Link Sport Club Podcast

AMISTOSO

  • 13h | Al Gharafa x Sharjah | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO SAUDITA

  • 14h30 | Al Qadsiah x Al Ittihad | Canal GOAT e Sportv
  • 14h30 | Al Hilal x Al Fayha | Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

EUROPA LEAGUE

  • 14h45 | Fenerbahçe x Aston Villa | CazéTV
  • 14h45 | PAOK x Betis | CazéTV
  • 17h | Roma x Stuttgart | CazéTV
  • 17h | Braga x Nottingham Forest | CazéTV

CAMPEONATO INGLÊS (TERCEIRA DIVISÃO)

  • 17h | Lincoln City x Burton Albion | Disney+

CAMPEONATO CARIOCA

  • 17h | Madureira x Sampaio Corrêa-RJ | Premiere
  • 19h | Boavista x Portuguesa-RJ | Premiere
  • 21h30 | Nova Iguaçu x Fluminense | Sportv e Premiere

CAMPEONATO MINEIRO

  • 18h30 | Cruzeiro x Democrata GV | ge tv e Premiere

CAMPEONATO GAÚCHO

  • 19h | Juventude x Caxias | Sportv e Premiere

CAMPEONATO CATARINENSE

  • 19h | Marcílio Dias x Barra | SportyNet+
  • 20h15 | Concórdia x Figueirense | SportyNet (TV e YouTube)
  • 21h30 | Camboriú x Criciúma | N Sports

CAMPEONATO PAULISTA

  • 19h30 | Santos x Corinthians | Record, CazéTV e HBO Max
  • 20h | Botafogo-SP x Primavera | HBO Max
  • 21h30 | Velo Clube x Guarani | HBO Max

CAMPEONATO PARAIBANO

  • 19h30 | Campinense x Nacional de Patos | Canal GOAT

CAMPEONATO PERNAMBUCANO

  • 20h | Jaguar x Náutico | Canal GOAT e TV FPF Betnacional

SÉRIE RIO DE LA PLATA

  • 21h | Universidad Concepción x Montevideo Wanderers | Disney+

COPINHA

  • 21h30 | São Paulo sub-20 x Ibrachina sub-20 | CazéTV

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 22h15 | Central Córdoba x Gimnasia de Mendoza | Disney+
