Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (22)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (22) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (22)
CAMPEONATO CEARENSE
- 20h30 | Horizonte x Fortaleza | Instagram e Facebook do Jogada e site do Diário do Nordeste
CAMPEONATO EGÍPCIO
- 12h | Wadi Degla x Ghazl Al Mahalla | Link Sport Club Podcast
- 15h | Ismaily x Al Mokawloon | Link Sport Club Podcast
AMISTOSO
- 13h | Al Gharafa x Sharjah | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO SAUDITA
- 14h30 | Al Qadsiah x Al Ittihad | Canal GOAT e Sportv
- 14h30 | Al Hilal x Al Fayha | Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
EUROPA LEAGUE
- 14h45 | Fenerbahçe x Aston Villa | CazéTV
- 14h45 | PAOK x Betis | CazéTV
- 17h | Roma x Stuttgart | CazéTV
- 17h | Braga x Nottingham Forest | CazéTV
CAMPEONATO INGLÊS (TERCEIRA DIVISÃO)
- 17h | Lincoln City x Burton Albion | Disney+
CAMPEONATO CARIOCA
- 17h | Madureira x Sampaio Corrêa-RJ | Premiere
- 19h | Boavista x Portuguesa-RJ | Premiere
- 21h30 | Nova Iguaçu x Fluminense | Sportv e Premiere
CAMPEONATO MINEIRO
- 18h30 | Cruzeiro x Democrata GV | ge tv e Premiere
CAMPEONATO GAÚCHO
- 19h | Juventude x Caxias | Sportv e Premiere
CAMPEONATO CATARINENSE
- 19h | Marcílio Dias x Barra | SportyNet+
- 20h15 | Concórdia x Figueirense | SportyNet (TV e YouTube)
- 21h30 | Camboriú x Criciúma | N Sports
CAMPEONATO PAULISTA
- 19h30 | Santos x Corinthians | Record, CazéTV e HBO Max
- 20h | Botafogo-SP x Primavera | HBO Max
- 21h30 | Velo Clube x Guarani | HBO Max
CAMPEONATO PARAIBANO
- 19h30 | Campinense x Nacional de Patos | Canal GOAT
CAMPEONATO PERNAMBUCANO
- 20h | Jaguar x Náutico | Canal GOAT e TV FPF Betnacional
SÉRIE RIO DE LA PLATA
- 21h | Universidad Concepción x Montevideo Wanderers | Disney+
COPINHA
- 21h30 | São Paulo sub-20 x Ibrachina sub-20 | CazéTV
CAMPEONATO ARGENTINO
- 22h15 | Central Córdoba x Gimnasia de Mendoza | Disney+
