Vojvoda e Marcelo Paz se reencontram em Santos x Corinthians; veja horário e onde assistir

Santos e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (22) no Campeonato Paulista, em partida válida pela quarta rodada do Paulistão 2026. O jogo será às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).

A partida marca o reencontro entre dois nomes importantes na história do Fortaleza, mas que não estão mais no Leão do Pici: Juan Pablo Vojvoda, atualmente técnico do Santos, e Marcelo Paz, atualmente executivo de futebol do Corinthians.

Legenda: O ex-Fortaleza tem apenas duas vitórias nos últimos 8 jogos no comando do Santos Foto: Raul Baretta / Santos FC

Legenda: Marcelo Paz na apresentação com executivo de futebol no Corinthians Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

ONDE ASSISTIR

CazeTV

Record

HBO Max

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Vini Lira; João Schmidt, Willian Arão, Zé Rafael e Rollheiser; Gabriel Barbosa e Barreal. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Corinthians: Kepa; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi e Rice; Saka, Gyökeres e Gabriel Martinelli. Técnico: Dorival Júnior.

SANTOS X CORINTHIANS | FICHA TÉCNICA