Vojvoda e Marcelo Paz se reencontram em Santos x Corinthians; veja horário e onde assistir
Equipes se enfrentam em clássico pelo Campeonato Paulista nesta quinta-feira (22)
Santos e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (22) no Campeonato Paulista, em partida válida pela quarta rodada do Paulistão 2026. O jogo será às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).
A partida marca o reencontro entre dois nomes importantes na história do Fortaleza, mas que não estão mais no Leão do Pici: Juan Pablo Vojvoda, atualmente técnico do Santos, e Marcelo Paz, atualmente executivo de futebol do Corinthians.
ONDE ASSISTIR
- CazeTV
- Record
- HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Vini Lira; João Schmidt, Willian Arão, Zé Rafael e Rollheiser; Gabriel Barbosa e Barreal. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Corinthians: Kepa; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi e Rice; Saka, Gyökeres e Gabriel Martinelli. Técnico: Dorival Júnior.
SANTOS X CORINTHIANS | FICHA TÉCNICA
- Competição: quarta rodada do Campeonato Paulista 2026
- Local: estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)
- Data: 22/01/2026 (quinta-feira)
- Horário: 19h30 (de Brasília)