Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vojvoda e Marcelo Paz se reencontram em Santos x Corinthians; veja horário e onde assistir

Equipes se enfrentam em clássico pelo Campeonato Paulista nesta quinta-feira (22)

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Vojvoda e Marcelo Paz se reencontram em Santos x Corinthians
Foto: Vinícius Palheta/Fortaleza EC

Santos e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (22) no Campeonato Paulista, em partida válida pela quarta rodada do Paulistão 2026. O jogo será às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).

A partida marca o reencontro entre dois nomes importantes na história do Fortaleza, mas que não estão mais no Leão do Pici: Juan Pablo Vojvoda, atualmente técnico do Santos, e Marcelo Paz, atualmente executivo de futebol do Corinthians.

Foto de Vojvoda, técnico do Santos
Legenda: O ex-Fortaleza tem apenas duas vitórias nos últimos 8 jogos no comando do Santos
Foto: Raul Baretta / Santos FC

Marcelo Paz na apresentação com executivo de futebol no Corinthians
Legenda: Marcelo Paz na apresentação com executivo de futebol no Corinthians
Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

ONDE ASSISTIR

  • CazeTV
  • Record
  • HBO Max

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Vini Lira; João Schmidt, Willian Arão, Zé Rafael e Rollheiser; Gabriel Barbosa e Barreal. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Corinthians: Kepa; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi e Rice; Saka, Gyökeres e Gabriel Martinelli. Técnico: Dorival Júnior.

SANTOS X CORINTHIANS | FICHA TÉCNICA

  • Competição: quarta rodada do Campeonato Paulista 2026
  • Local: estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)
  • Data: 22/01/2026 (quinta-feira)
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
Assuntos Relacionados

Jogada

Quixadá x Ferroviário: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 5ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense

Vladimir Marques Há 23 minutos
Vojvoda e Marcelo Paz se reencontram em Santos x Corinthians

Jogada

Vojvoda e Marcelo Paz se reencontram em Santos x Corinthians; veja horário e onde assistir

Equipes se enfrentam em clássico pelo Campeonato Paulista nesta quinta-feira (22)

Daniel Farias Há 29 minutos
Golden State Warriors

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (22)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 49 minutos
Foto de Memphis Depay comemorando gol marcado com a camisa do Corinthians

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (22)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026

Daniel Farias Há 54 minutos

Jogada

Horizonte x Fortaleza: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 5ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Mozart elogia atuação após goleada do Ceará sobre o Tirol: 'Satisfeito'

Equipes se enfrentaram no Estádio Presidente Vargas

Crisneive Silveira 22 de Janeiro de 2026