Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Neymar diz que notícia sobre ligação para Vojvoda é ‘mentira’ e xinga jornalista; veja

Jogador e treinador do Santos tiveram atrito na partida contra o Flamengo, na Série A

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Neymar diz que notícia sobre ligação para Vojvoda é ‘mentira’ e xinga jornalista
Foto: Reprodução/Premiere; Raul Baretta/Santos FC

Neymar, atacante do Santos, rebateu uma notícia publicada pelo ge no Instagram, onde o jornal afirmava que o jogador teria ligado para o técnico Juan Pablo Vojvoda e admitido que exagerou na reação ao ser substituído no jogo contra o Flamengo, no Maracanã.

O perfil de Neymar no Instagram comentou na postagem afirmando que a notícia era “mais uma mentira inventada por um jornalista de m****”. O jogador não deu maiores explicações sobre o caso, apesar da notícia afirmar que o atrito no Santos já teria sido solucionado.

Neymar diz que notícia sobre ligação para Vojvoda é ‘mentira’ e xinga jornalista
Legenda: Neymar diz que notícia sobre ligação para Vojvoda é ‘mentira’ e xinga jornalista
Foto: Reprodução/Instagram

Neymar deixou o gramado do Maracanã chateado ao ser substituído pelo técnico Vojvoda, quando o Santos perdia por 3 a 0 para o Flamengo. Depois que Neymar deixou o gramado, o Santos marcou dois gols, com o resultado final sendo 3 a 2 para os cariocas.

Desde que retornou ao Santos, em 2025, Neymar tem sofrido com lesões e dificuldades de brilhar. Nesta temporada, com a camisa santista, ele soma 23 jogos, seis gols e três assistências.

Assuntos Relacionados
Foto de Neymar, que disse que notícia sobre ligação para Vojvoda é ‘mentira’ e xingou jornalista

Jogada

Neymar diz que notícia sobre ligação para Vojvoda é ‘mentira’ e xinga jornalista; veja

Jogador e treinador do Santos tiveram atrito na partida contra o Flamengo, na Série A

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Lucero, jogador do Fortaleza

Jogada

Lucero entra na mira de equipes do Chile e pode deixar o Fortaleza, diz jornalista

Argentino é o artilheiro do Leão, mas vive jejum de 28 jogos sem marcar gol

Daniel Farias 12 de Novembro de 2025
Foto de Galeano, jogador do Ceará

Jogada

Jogos do Ceará até o fim da Série A: veja datas, adversários e cenários

Vovô encaminhou permanência e busca vaga em competição internacional

Daniel Farias 12 de Novembro de 2025
Foto de Bruno Pacheco, jogador do Fortaleza

Jogada

Jogos do Fortaleza até o fim da Série A: veja datas, adversários e cenários

Tricolor está na 19ª colocação e luta pela permanência na elite

Daniel Farias 12 de Novembro de 2025
Foto de Jalen Brunson, jogador do New York Knicks, em jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (12)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 12 de Novembro de 2025
Foto de Hulk comemorando gol durante jogo do Atlético-MG

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (12)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025

Daniel Farias 12 de Novembro de 2025