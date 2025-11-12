Neymar diz que notícia sobre ligação para Vojvoda é ‘mentira’ e xinga jornalista; veja

Neymar, atacante do Santos, rebateu uma notícia publicada pelo ge no Instagram, onde o jornal afirmava que o jogador teria ligado para o técnico Juan Pablo Vojvoda e admitido que exagerou na reação ao ser substituído no jogo contra o Flamengo, no Maracanã.

O perfil de Neymar no Instagram comentou na postagem afirmando que a notícia era “mais uma mentira inventada por um jornalista de m****”. O jogador não deu maiores explicações sobre o caso, apesar da notícia afirmar que o atrito no Santos já teria sido solucionado.

Legenda: Neymar diz que notícia sobre ligação para Vojvoda é ‘mentira’ e xinga jornalista Foto: Reprodução/Instagram

Neymar deixou o gramado do Maracanã chateado ao ser substituído pelo técnico Vojvoda, quando o Santos perdia por 3 a 0 para o Flamengo. Depois que Neymar deixou o gramado, o Santos marcou dois gols, com o resultado final sendo 3 a 2 para os cariocas.

Desde que retornou ao Santos, em 2025, Neymar tem sofrido com lesões e dificuldades de brilhar. Nesta temporada, com a camisa santista, ele soma 23 jogos, seis gols e três assistências.