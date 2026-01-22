Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (22)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quinta-feira (22) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (22), NA NBA
- 21h | Washington Wizards x Denver Nuggets | League Pass
- 21h | Philadelphia 76ers x Houston Rockets | League Pass
- 21h | Orlando Magic x Charlotte Hornets | League Pass
- 21h30 | Dallas Mavericks x Golden State Warriors | Prime Video
- 22h | Minnesota Timberwolves x Chicago Bulls | League Pass
- 23h | Utah Jazz x San Antonio Spurs | League Pass
- 0h | Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers | Prime Video
- 0h | Portland Trail Blazers x Miami Heat | League Pass
