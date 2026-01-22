Diário do Nordeste
Quixadá x Ferroviário: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 5ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Ferroviário faz jogo decisivo com o Quixadá pelo Campeonato Cearense
Foto: Iago Ferreira/Ferroviário

Quixadá e Ferroviário se enfrentam nesta quinta-feira (22) às 20h30, no estádio Abilhão, da 5ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense 2026. 

 A partida é um confronto direto pelo Grupo A mirando a classificação para a 2ª Fase. O Ferroviário é o 3º colocado com 5 pontos e o Quixadá está em 4º com 4. 

Apenas os 3 primeiros colocados avançam de fase. O Fortaleza lidera o Grupo com 7 - já classificado - e o Horizonte é o 2º com 5, com as equipes se enfrentando no mesmo horário no Domingão.

Quem vencer entre Quixadá e Ferroviário garante vaga na 2ª Fase. Um empate classifica os corais. O Quixadá só avança com um empate se o Horizonte for goleado pelo Fortaleza por 5 gols de diferença.

Uma derrota elimina o Quixadá e caso o Tubarão da Barra perca, o Horizonte precisa perder por um gol a mais.

Onde Assistir

A partida será transmitida pela FCF TV.
 

Palpites
 
Como chegam as equipes

O Tubarão da Barra vem de empate em 2x2 em jogo movimentado diante do Horizonte no Presidente Vargas na última sexta-feira. 

O técnico Nuno Pereira destacou a dificuldade do jogo, do gramado, mas que o Ferroviário terá que ser intenso para sair classificado.

"Vai ser um jogo difícil, contra uma equipe que também tem muito valor. Vamos ter que nos adaptar ao campo, não mudando nossa forma de jogar. Mas temos que nos adaptar. E vai ser nesse sentido que vamos preparar o jogo. Sei que vai ser um jogo muito competitivo, muito intenso e temos que estar nesse nível. Se não estivermos nesse nível, podemos ser surpreendidos", afirmou o português.

Para o confronto, o Tubarão da Barra conta com o retorno do zagueiro Bruno Miranda, que cumpriu suspensão. 

A expectativa é de retorno do volante Luan, desfalque contra o Horizonte por uma lesão. 

O Canarinho do Sertão vem de goleada sofrida para o Fortaleza por 4x0 pela 3ª rodada no dia 15, e teve a semana cheia de trabalho. O técnico Juranílson não terá o atacante Erikin, expulso contra o Fortaleza.

O goleiro Josué destacou a importância do jogo com o Ferroviário.

"Temos que correr atrás contra o Ferroviário. Temos que fazer valer nosso mando de campo e conseguir nossa classificação. Contar com a torcida para nos apoiar e sairmos classificados".
 

Prováveis Escalações

Quixadá

Josué, Lê Santos, Léo Ceará, Samuel, Dudu, Dim, Gustavo, Paulista, Davi Silva, Conrado e Gleryston. Técnico: Juranílson

Ferroviário
 
Sivaldo, Ramires, Léo Paraíso, Bruno Miranda, Pedrinho, Lucas Black, João Neto (Luan), Thalisson, Mena, Felipe Sales, Jefinho. Técnico: Nuno Pereira

Arbitragem 

Árbitro: José Denis Garcês Lima 
Assistente 1: Jailson Albano da Silva
Assistente 2: Antônio Wellington Furtado

