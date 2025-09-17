Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (17)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (17) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (17)

BRASILEIRÃO

19h30 | Botafogo x Mirassol | Premiere

COPA DO NORDESTE SUB-20 (FINAL)

15h | Bahia sub-20 x Ceará sub-20 | Lance! (YouTube)

COPA DO BRASIL FEMININA (OITAVAS)

15h | Corinthians (F) x Juventude (F) | Sportv

18h | São Paulo (F) x Flamengo (F) | Sportv

LIBERTADORES (QUARTAS)

21h30 | River Plate x Palmeiras | Globo, ge tv, ESPN e Disney+

COPA SUL-AMERICANA (QUARTAS)

19h | Bolívar x Atlético-MG | ESPN e Disney+

21h30 | Independiente del Valle x Once Caldas | ESPN 4 e Disney+

COPA DA ARGENTINA (QUARTAS)

18h | Newell's Old Boys x Belgrano | Xsports

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

13h45 | Olympiacos x Pafos | TNT e HBO Max

13h45 | Slavia Praga x Bodo/Glimt | Space e HBO Max

16h | Bayern x Chelsea | TNT e HBO Max

16h | PSG x Atalanta | Space e HBO Max

16h | Liverpool x Atlético de Madrid | HBO Max

16h | Ajax x Inter de Milão | HBO Max

COPA DA LIGA INGLESA

16h | Swansea x Nottingham Forest | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO TURCO

14h | Fenerbahçe x Alanyaspor | Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)

14h | Hansa Rostock x Munique 1860 | Canal GOAT e OneFootball

14h | Energie Cottbus x Erzgebirge Aue | OneFootball

CAMPEONATO ITALIANO (TERCEIRA DIVISÃO)

15h | Salernitana x Atalanta sub-23 | OneFootball

UEFA YOUTH LEAGUE

11h | Liverpool sub-19 x Atlético de Madrid sub-19 | UEFA.tv e TNT Sports Brasil (YouTube)

CHAMPIONS LEAGUE ELITE (ÁSIA)

9h15 | Shanghai Port x Vissel Kobe | Disney+

MLS

20h30 | New York City x Columbus Crew | Apple TV+

22h30 | Real Salt Lake x Los Angeles FC | Apple TV+

COPA DO CARIBE

21h | Cavalier x Defence Force | Disney+

COPA DOS CAMPEÕES DA CONCACAF FEMININA