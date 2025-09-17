Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (17)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025
Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (17) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (17)
BRASILEIRÃO
- 19h30 | Botafogo x Mirassol | Premiere
COPA DO NORDESTE SUB-20 (FINAL)
- 15h | Bahia sub-20 x Ceará sub-20 | Lance! (YouTube)
COPA DO BRASIL FEMININA (OITAVAS)
- 15h | Corinthians (F) x Juventude (F) | Sportv
- 18h | São Paulo (F) x Flamengo (F) | Sportv
LIBERTADORES (QUARTAS)
- 21h30 | River Plate x Palmeiras | Globo, ge tv, ESPN e Disney+
COPA SUL-AMERICANA (QUARTAS)
- 19h | Bolívar x Atlético-MG | ESPN e Disney+
- 21h30 | Independiente del Valle x Once Caldas | ESPN 4 e Disney+
COPA DA ARGENTINA (QUARTAS)
- 18h | Newell's Old Boys x Belgrano | Xsports
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
- 13h45 | Olympiacos x Pafos | TNT e HBO Max
- 13h45 | Slavia Praga x Bodo/Glimt | Space e HBO Max
- 16h | Bayern x Chelsea | TNT e HBO Max
- 16h | PSG x Atalanta | Space e HBO Max
- 16h | Liverpool x Atlético de Madrid | HBO Max
- 16h | Ajax x Inter de Milão | HBO Max
COPA DA LIGA INGLESA
- 16h | Swansea x Nottingham Forest | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Fenerbahçe x Alanyaspor | Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)
- 14h | Hansa Rostock x Munique 1860 | Canal GOAT e OneFootball
- 14h | Energie Cottbus x Erzgebirge Aue | OneFootball
CAMPEONATO ITALIANO (TERCEIRA DIVISÃO)
- 15h | Salernitana x Atalanta sub-23 | OneFootball
UEFA YOUTH LEAGUE
-
11h | Liverpool sub-19 x Atlético de Madrid sub-19 | UEFA.tv e TNT Sports Brasil (YouTube)
CHAMPIONS LEAGUE ELITE (ÁSIA)
- 9h15 | Shanghai Port x Vissel Kobe | Disney+
MLS
- 20h30 | New York City x Columbus Crew | Apple TV+
- 22h30 | Real Salt Lake x Los Angeles FC | Apple TV+
COPA DO CARIBE
- 21h | Cavalier x Defence Force | Disney+
COPA DOS CAMPEÕES DA CONCACAF FEMININA
- 22h | Monterrey (F) x Alianza (F) | Disney+
Assuntos Relacionados