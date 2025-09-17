Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (17)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Palmeiras e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h30, pelas quartas de final da Libertadores
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (17) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (17)

BRASILEIRÃO

  • 19h30 | Botafogo x Mirassol | Premiere

COPA DO NORDESTE SUB-20 (FINAL)

  • 15h | Bahia sub-20 x Ceará sub-20 | Lance! (YouTube)

COPA DO BRASIL FEMININA (OITAVAS)

  • 15h | Corinthians (F) x Juventude (F) | Sportv
  • 18h | São Paulo (F) x Flamengo (F) | Sportv

LIBERTADORES (QUARTAS)

  • 21h30 | River Plate x Palmeiras | Globo, ge tv, ESPN e Disney+

COPA SUL-AMERICANA (QUARTAS)

  • 19h | Bolívar x Atlético-MG | ESPN e Disney+
  • 21h30 | Independiente del Valle x Once Caldas | ESPN 4 e Disney+

COPA DA ARGENTINA (QUARTAS)

  • 18h | Newell's Old Boys x Belgrano | Xsports

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

  • 13h45 | Olympiacos x Pafos | TNT e HBO Max
  • 13h45 | Slavia Praga x Bodo/Glimt | Space e HBO Max
  • 16h | Bayern x Chelsea | TNT e HBO Max
  • 16h | PSG x Atalanta | Space e HBO Max
  • 16h | Liverpool x Atlético de Madrid | HBO Max
  • 16h | Ajax x Inter de Milão | HBO Max

COPA DA LIGA INGLESA

  • 16h | Swansea x Nottingham Forest | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Fenerbahçe x Alanyaspor | Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)

  • 14h | Hansa Rostock x Munique 1860 | Canal GOAT e OneFootball
  • 14h | Energie Cottbus x Erzgebirge Aue | OneFootball

CAMPEONATO ITALIANO (TERCEIRA DIVISÃO)

  • 15h | Salernitana x Atalanta sub-23 | OneFootball

UEFA YOUTH LEAGUE

  • 11h | Liverpool sub-19 x Atlético de Madrid sub-19 | UEFA.tv e TNT Sports Brasil (YouTube)

CHAMPIONS LEAGUE ELITE (ÁSIA)

  • 9h15 | Shanghai Port x Vissel Kobe | Disney+

MLS

  • 20h30 | New York City x Columbus Crew | Apple TV+
  • 22h30 | Real Salt Lake x Los Angeles FC | Apple TV+

COPA DO CARIBE

  • 21h | Cavalier x Defence Force | Disney+

COPA DOS CAMPEÕES DA CONCACAF FEMININA

  • 22h | Monterrey (F) x Alianza (F) | Disney+
Assuntos Relacionados
Foto de Ceará x Bahia na final da Copa do Nordeste Sub-20: onde assistir, escalações e horário

Jogada

Ceará x Bahia na final da Copa do Nordeste Sub-20: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo de ida da final da Copa do Nordeste Sub-20 de 2025

Ian Laurindo* Há 56 minutos
Foto de Palmeiras x River Plate na Libertadores

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (17)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025

Ian Laurindo* Há 57 minutos
Icasa vai receber indenização da CBF

Jogada

Icasa aguarda definição do valor de indenização a ser paga pela CBF; estimativa é de R$ 90 milhões

Diretoria do Verdão espera laudo pericial com atualização do montante que deverá ser pago pela confederação

Brenno Rebouças 16 de Setembro de 2025

Jogada

Novo atacante do Fortaleza, Kayke cita conversa com Palermo e explica como pode atuar em campo

Jogador de 19 anos foi emprestado pelo Botafogo

Redação 16 de Setembro de 2025
jogadores

Jogada

Atacante do Ceará, Giulio projeta duelo contra o Bahia na luta pelo título do Nordestão Sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira

Crisneive Silveira 16 de Setembro de 2025
Foto de Hércules, jogador do Fluminense, durante jogo

Jogada

Lanús x Fluminense na Sul-Americana: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana

Daniel Farias 16 de Setembro de 2025