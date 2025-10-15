Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (15)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 15 de outubro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Pedro, atacante do Flamengo
Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (15) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (15)

CHAMPIONS LEAGUE FEMININA

  • 13h45 | Lyon x St. Pölten | ESPN 4 e Disney+
  • 13h45 | Valerenga x Wolfsburg | Disney+
  • 16h | Roma x Barcelona | ESPN e Disney+
  • 16h | Chelsea x Paris FC | Disney+
  • 16h | OH Leuven x Twente | Disney+

LIBERTADORES FEMININA

  • 16h | Colo-Colo x Deportivo Cali | Xsports, Canal GOAT, N Sports e Sportv 2
  • 20h | Corinthians x Ferroviária | Xsports, Canal GOAT, N Sports, CazéTV e Sportv

COPA SANTA CATARINA

  • 15h | Tubarão x Camboriú | FCF TV
  • 20h | Chapecoense x Concórdia | FCF TV

MUNDIAL SUB-20

  • 17h | Marrocos x França | CazéTV, Sportv e FIFA+
  • 20h | Argentina x Colômbia | CazéTV, Sportv 2 e FIFA+

CONCACAF CHAMPIONS CUP FEMININA

  • 19h15 | Washington Spirit x Monterrey | Disney+
  • 21h15 | Orlando Pride x Pachuca | Disney+

BRASILEIRÃO

  • 19h | Palmeiras x RB Bragantino | Premiere
  • 19h30 | Botafogo x Flamengo | Record, CazéTV e Premiere
  • 20h | Mirassol x Internacional | Premiere
  • 20h | Sport x Ceará | Premiere
  • 21h30 | Santos x Corinthians | Globo, ge tv e Premiere
  • 21h30 | Atlético-MG x Cruzeiro | Globo e Premiere
  • 21h30 | Fortaleza x Vasco | Globo e Premiere

COPA DO URUGUAI

  • 21h | Defensor x Peñarol | Disney+
