Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (15)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 15 de outubro de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (15) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (15)
CHAMPIONS LEAGUE FEMININA
- 13h45 | Lyon x St. Pölten | ESPN 4 e Disney+
- 13h45 | Valerenga x Wolfsburg | Disney+
- 16h | Roma x Barcelona | ESPN e Disney+
- 16h | Chelsea x Paris FC | Disney+
- 16h | OH Leuven x Twente | Disney+
LIBERTADORES FEMININA
- 16h | Colo-Colo x Deportivo Cali | Xsports, Canal GOAT, N Sports e Sportv 2
- 20h | Corinthians x Ferroviária | Xsports, Canal GOAT, N Sports, CazéTV e Sportv
COPA SANTA CATARINA
- 15h | Tubarão x Camboriú | FCF TV
- 20h | Chapecoense x Concórdia | FCF TV
MUNDIAL SUB-20
- 17h | Marrocos x França | CazéTV, Sportv e FIFA+
- 20h | Argentina x Colômbia | CazéTV, Sportv 2 e FIFA+
CONCACAF CHAMPIONS CUP FEMININA
- 19h15 | Washington Spirit x Monterrey | Disney+
- 21h15 | Orlando Pride x Pachuca | Disney+
BRASILEIRÃO
- 19h | Palmeiras x RB Bragantino | Premiere
- 19h30 | Botafogo x Flamengo | Record, CazéTV e Premiere
- 20h | Mirassol x Internacional | Premiere
- 20h | Sport x Ceará | Premiere
- 21h30 | Santos x Corinthians | Globo, ge tv e Premiere
- 21h30 | Atlético-MG x Cruzeiro | Globo e Premiere
- 21h30 | Fortaleza x Vasco | Globo e Premiere
COPA DO URUGUAI
- 21h | Defensor x Peñarol | Disney+
Assuntos Relacionados