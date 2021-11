Jogos de hoje: confira partidas de futebol deste sábado (06/11)

O sábado (06) de futebol será de bola rolando nas quatro principais divisões do Brasil, com o início de decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. Além disso, as principais ligas europeias e a Taça Libertadores Feminina também movimentam a rodada.

VEJA HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DESTE SÁBADO (06)

Campeonato Brasileiro Série A

Corinthians x Fortaleza - 17h - Premiere

Internacional x Grêmio - 19h - Premiere

Fluminense x Sport - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Náutico x Coritiba - 16h15 - SporTV e Premiere

Confiança x Brusque - 19h - SporTV e Premiere

Operário-PR x Goiás - 19h - Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

Paysandu x Criciúma - 17h - Band

Ituano x Botafogo-PB - 17h - Band

Campeonato Brasileiro Série D

Campinense x Aparecidense - 17h - TV Brasil e elevensports.com

Taça Libertadores Feminina

Cerro Porteño x Yaracuyanos - 17h30 - Facebook Watch Conmebol

Ferroviária x Deportivo Cuenca - 17h30 - Fox Sports e Facebook Watch Conmebol

Santiago Morning x Avaí/Kindermann - 19h45 - Fox Sports e Facebook Watch Conmebol

Sol de América x Santa Fé - 19h45 - Facebook Watch Conmebol

Campeonato Inglês

Manchester United x Manchester City - 09h30 - ESPN Brasil e Star+

Brentford x Norwich - 12h - Star+

Chelsea x Burnley - 12h - ESPN Brasil e Star+

Crystal Palace x Wolverhampton - 12h - ESPN 2 e Star+

Brighton x Newcastle - 14h30 - ESPN Brasil e Star+

Campeonato Espanhol

Espanyol x Granada - 10h - Star+

Celta x Barcelona - 12h15 - Star+

Alavés x Levante - 14h30 - Star+

Real Madrid x Rayo Vallecano - 17h - ESPN Brasil e Star+

Campeonato Italiano

Spezia x Torino - 11h - Star+

Juventus x Fiorentina - 14h - Fox Sports e Star+

Cagliari x Atalanta - 16h45 - ESPN e Star+

Campeonato Alemão

Bayern de Munique x Freiburg - 11h30 - Sem informação de transmissão

Wolfsburg x Augsburg - 11h30 - Sem informação de transmissão

Stuttgart x Arminia Bielefeld - 11h30 - Sem informação de transmissão

Bochum x Hoffenheim - 11h30 - Sem informação de transmissão

RB Leipzig x Borussia Dortmund - 14h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Francês

Lille x Angers - 13h - Star+

Bordeaux x Paris Saint-Germain - 17h - Star+

Campeonato Português

Vizela x Estoril - 12h30 - Sem informação de transmissão

Portimonense x Belenenses SAD - 15h - Sem informação de transmissão

Vitória de Guimarães x Moreirense - 17h30 - Sem informação de transmissão