Jogos de futebol hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas deste domingo (10)

A agenda do futebol deste domingo (10) terá as Série A, C e D do Brasileiro. O destaque vai para o jogo do Fortaleza diante do Palmeiras, pela Série A do Brasileiro. Além do Leão, jogam por outras divisões, Atlético Cearense, Crato e Pacajus.

Jogos de hoje, domingo (10)

Série A do Brasileiro

Legenda: O Fortaleza entra em campo pela Série A do Brasileiro neste domingo (10) Foto: THIAGO GADELHA

11h - Coritiba x Juventude - Premiere

16h - Corinthians x Flamengo - TV Globo e Premiere

18h - Atlético-MG x São Paulo - Premiere

18h - Fortaleza x Palmeiras - Premiere

18h - Santos x Atlético-GO - Premiere

19h - Cuiabá x Botafogo - Premiere

Série C do Brasileiro

11h - Botafogo-SP x Ypiranga - nsports

15h - Altos x Brasil de Pelotas - nsports

17h - São José x Vitória - DAZN

18h - Volta Redonda x Mirassol - nsports

19h - Atlético-CE x Remo - nsports



Série D do Brasileiro

11h - Nova Venecia x URT - Instat.tv

15h - Aimoré x Próspera - Instat.tv

15h - Azuriz x São Luiz - Instat.tv

15h - Pérolas Negras x Cianorte - Instat.tv

15h - Castanhal x Pacajus - Instat.tv

15h - Iporá x Brasiliense - Instat.tv

16h - Ação x Costa Rica - Instat.tv

16h - Anápolis x Operário-VG - Instat.tv

16h - ASA x Santa Cruz - Instat.tv

16h - Jacuipense x CSE - Instat.tv

16h - Oeste x Portuguesa-RJ - Instat.tv

16h - São Raimundo-AM x Rio Branco - Instat.tv

17h - Pouso Alegre x Internacional de Limeira - Instat.tv

19h - América-RN x Crato - Instat.tv

19h - Humaita x Porto Velho - Instat.tv

Brasileirão Sub-20 10h - Atlético-GO x Santos - Sem informação de transmissão

11h - Palmeiras x Ceará - SporTV e TV Palmeiras

15h - Botafogo x Fortaleza - TV Leão

16h - São Paulo x América-MG - Band Brasileirão Feminino A2 15h - Bahia x Botafogo - ElevenSports

15h - Ceará x UDA - ElevenSports

15h - Vasco x Fluminense - ElevenSports

16h30 - Ariquemes x Iranduba da Amazônia - ElevenSports

